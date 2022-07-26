羽球／回歸小巨蛋！明年台北賽擬7月登場

因新冠肺炎疫情停辦兩年的台北公開賽，今年移師台北和平籃球館，兩天前才剛圓滿落幕，中華羽球協會副秘書長陳世杰透露，明年擬將賽事「回歸」台北小巨蛋，且希望能在7月進行。

台北羽球公開賽2014年首度「攻蛋」，接續5年也都在小巨蛋舉行，我國「一哥」周天成前3座台北賽金盃就都在小巨蛋捧起，「一姊」戴資穎前一度在2018年參賽同樣是小巨蛋亮相。

今年台北賽移師和平籃球館，為期6天的賽事周日剛落幕，中華羽協已在計劃明年賽事，今天出席體育署「110年度教育部體育署運動賽事成果記者會」的陳世杰表示，明年賽事希望能回到台北小巨蛋，羽協已經在和小巨蛋協調檔期。

陳世杰提到，由於杭州亞運已經確定延期到明年9月23日開幕，台北公開賽要避免和亞運太接近，羽協希望將時程改到7月，「要和小巨蛋協調檔期，也要看世界羽聯是否同意。」

台北公開賽屬BWF（世界羽聯）超級300系列賽，羽協原本希望明年能升級成超級500系列賽，但世界羽聯公告的2023年到2026年世界巡迴賽各級主辦城市，台北羽球公開賽仍屬BWF超級300系列賽。

陳世杰表示，高雄市政府有像羽協表達舉辦初階賽事的意願，若能順利增設超級100高雄站，最快能在明年舉行，讓地主選手有更多累積積分的機會。