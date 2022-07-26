快訊

曝黨內傳換堅！高嘉瑜憂林智堅說不清論文 恐釀「1屍5命」

新竹棒球場爭議延燒 蔡總統取消出席中職明星賽

牛奶變貴了！光泉鮮乳、調味乳、乳香世家明起漲價 漲幅最高達9％

聽新聞
test
0:00 / 0:00

羽球／回歸小巨蛋！明年台北賽擬7月登場

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戴資穎2022年台北公開賽回歸，奪冠後比出愛心手勢送給球迷。記者曾原信／攝影
戴資穎2022年台北公開賽回歸，奪冠後比出愛心手勢送給球迷。記者曾原信／攝影

因新冠肺炎疫情停辦兩年的台北公開賽，今年移師台北和平籃球館，兩天前才剛圓滿落幕，中華羽球協會副秘書長陳世杰透露，明年擬將賽事「回歸」台北小巨蛋，且希望能在7月進行。

台北羽球公開賽2014年首度「攻蛋」，接續5年也都在小巨蛋舉行，我國「一哥」周天成前3座台北賽金盃就都在小巨蛋捧起，「一姊」戴資穎前一度在2018年參賽同樣是小巨蛋亮相。

今年台北賽移師和平籃球館，為期6天的賽事周日剛落幕，中華羽協已在計劃明年賽事，今天出席體育署「110年度教育部體育署運動賽事成果記者會」的陳世杰表示，明年賽事希望能回到台北小巨蛋，羽協已經在和小巨蛋協調檔期。

陳世杰提到，由於杭州亞運已經確定延期到明年9月23日開幕，台北公開賽要避免和亞運太接近，羽協希望將時程改到7月，「要和小巨蛋協調檔期，也要看世界羽聯是否同意。」

台北公開賽屬BWF（世界羽聯）超級300系列賽，羽協原本希望明年能升級成超級500系列賽，但世界羽聯公告的2023年到2026年世界巡迴賽各級主辦城市，台北羽球公開賽仍屬BWF超級300系列賽。

陳世杰表示，高雄市政府有像羽協表達舉辦初階賽事的意願，若能順利增設超級100高雄站，最快能在明年舉行，讓地主選手有更多累積積分的機會。

陳世杰 羽球 體育署

延伸閱讀

台北羽賽／沒鷹眼系統？羽協：工作人員確診無法來台

台北羽賽／BWF最佳反拍集錦 女單冠軍戴資穎也上榜

贏了二金一銀，卻仍美中不足的2022台北羽球公開賽

要求羅志祥「射在身上」 阿翰揭色色的內幕

相關新聞

台北羽賽／沒鷹眼系統？羽協：工作人員確診無法來台

因新冠肺炎疫情停辦兩年的台北羽球公開賽，今年剛在周日落幕，地主「一姊」戴資穎和「一哥」周天成順利留下金盃，黃金男雙「麟洋...

羽球／回歸小巨蛋！明年台北賽擬7月登場

因新冠肺炎疫情停辦兩年的台北公開賽，今年移師台北和平籃球館，兩天前才剛圓滿落幕，中華羽球協會副秘書長陳世杰透露，明年擬將...

羽球／戴資穎穩居世界第二 許玟琪排名創生涯最佳

羽球超級300系列台北公開賽周日落幕，世界羽聯（BWF）今天更新世界排名，我國一姐戴資穎續居女單第二、年終賽積分也高居第三；而在台北賽打進四強的「交大學霸」許玟琪則是上升至生涯最佳的38名，取代白馭珀成為台灣女單新「二姐」。

評／美中不足的台北羽賽 觀戰.比賽安排問題頻傳

受到疫情影響，台北羽球公開賽睽違三年再度於台北舉行，台灣單打選手戴資穎、周天成雙雙獲得台北賽第四座男女單打冠軍，而男子雙打組合李洋、王齊麟也取得亞軍，讓球迷們大呼過癮。本土選手在台灣自家舉行的國際賽事贏得佳績固然值得欣喜，不過身為連續四天到現場觀賽的觀眾，我想要提出賽事美中不足之處，希望未來國際賽事主辦單位能夠精益求精，讓國內外的選手對台灣留下更好的參賽經驗，也提升球迷觀賽品質。

足球／先發4人超過60歲 台北元老隊4度奪長青組奪冠

「2022兆豐銀行全國體育署盃FUTSAL足球錦標賽」昨天在嘉義舉行，其中在55歲長青組賽事中，陣中先發球員有4人超過6...

東奧組委員前理事涉收受贊助商巨款 日警搜寓所

媒體報導，日本警方今天搜查2020年東京奧運組織委員會前理事高橋治之寓所，據稱高橋向簽署顧問合約的贊助商收取巨款

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。