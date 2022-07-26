羽球／戴資穎穩居世界第二 許玟琪排名創生涯最佳

羽球超級300系列台北公開賽周日落幕，世界羽聯（BWF）今天更新世界排名，我國一姐戴資穎續居女單第二、年終賽積分也高居第三；而在台北賽打進四強的「交大學霸」許玟琪則是上升至生涯最佳的38名，取代白馭珀成為台灣女單新「二姐」。

BWF年終賽近年受疫情影響，2020年賽季年終賽延到2021年1月於泰國開打，戴資穎、「麟洋配」都在泰國年終賽奪冠，2021年賽季則在該年於印尼峇里島登場，不過由於疫情及備戰奧運，小戴並未參加太多巡迴賽而未能獲得參賽資格。

今年戴資穎重返國際舞台，加上上週成功在台北公開賽奪冠，目前年終賽排名擠下南韓安洗瑩，高居世界第三，有望參加今年12月在中國廣州舉行的年終賽。

台北羽球公開賽冠軍戰昨天於和平籃球館展開，中華台北周天成拿下男子組冠軍，周天成拿分時常發出吼叫。記者曾原信／攝影

一哥周天成本季則歷經8站巡迴賽，週日達成台北賽二連霸，續居世界排名第四，年終賽積分排名也從原本的第九上升至第五，本季也有機會重返年終賽行列。

上週世界排名第42的許玟琪在台北賽打入四強，世界排名生涯首度衝進前40，來到38名，止步八強的白馭珀則是上升2名至世界第39。

許玟琪。 中華羽協提供

除此之外，男單王子維續居16位，「左手重砲」林俊易打入四強後，世界排名由第78竄升至61席。而在台北賽拿下亞軍的李洋、王齊麟居男雙世界第四，合拍後首度打進超級系列四強的蘇敬恒、葉宏蔚排名則上升至第81名。