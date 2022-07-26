台北羽賽／沒鷹眼系統？羽協：工作人員確診無法來台

因新冠肺炎疫情停辦兩年的台北羽球公開賽，今年剛在周日落幕，地主「一姊」戴資穎和「一哥」周天成順利留下金盃，黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋也打進決賽，但網友質疑沒有「鷹眼系統」讓選手執行挑戰權，中華羽協今天發布公告表示，其實是因操作鷹眼的工作人員在新加坡確診，無法來台。

中華羽協解釋，根據BWF（世界羽聯）規範，每一場比賽的鷹眼系統，都必須由合作廠商的工作人員進行操作和判定，因此就算器材已經準備妥當，但由於許多工作人員在台北前一站的新加坡確診，無法來台，因此台北公開賽呈現無人可操作鷹眼系統的情況。

中華羽協副秘書長陳世杰表示，原本有規劃在4強和決賽日使用鷹眼系統，羽協也有緊急去函世界羽聯，希望能派遣後備人員來台，但世界羽聯回覆時間太過匆促，因此無法成行；確定無法使用鷹眼系統後，協會也有告知所有代表隊窗口。

羽協另外指出，賽後頒獎典禮，有外界指責原本應該是主角的獲獎選手，卻都被頒獎人員擋住，羽協澄清都是拍照角度的問題，只要在場中央拍照，選手都站在頒獎台上，不會有被擋到的問題，且賽後主辦單位和相關行政官員，甚至是比賽的主要贊助商，都會在頒獎時和獲獎選手合照留念，得獎選手拍照流程，依序為冠亞軍選手與貴賓合影、冠亞軍選手合影、冠軍獨照，以上皆依照國際慣例。