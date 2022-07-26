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台北羽賽／BWF最佳反拍集錦 女單冠軍戴資穎也上榜

聯合新聞網／ 綜合報導
戴資穎的反拍絕技入選最佳反拍集錦。記者季相儒／攝影
戴資穎的反拍絕技入選最佳反拍集錦。記者季相儒／攝影

超級300系列台北羽球公開賽於周日落幕，我國一哥周天成、一姐戴資穎包辦男女單冠軍，世界羽聯（BWF）選出這次台北公開賽的最佳反拍集錦，戴資穎四強戰時的經典反拍也上榜。

BWF這次共選出3組最佳反拍，其中一組便是戴資穎四強戰面對「交大學霸」許玟琪時，只見小戴運用時間差將球拍至後場，使對手完全措手不及，只能眼睜睜看著球落在界內得分。

除此之外，上榜的還有日本男單亞軍選手奈良岡功大四強賽對上我國好手林俊易的前場反拍對角好球，以及男雙決賽馬來西亞男雙萬緯聰讓手長腳長的王齊麟來不及撲救的精采美技。

戴資穎 許玟琪 林俊易 王齊麟

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