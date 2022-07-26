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全中運／軟網南市搶4金 累積獎牌創縣市合併新高

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市南寧高中陳柏言(右一)、蔡宇紘(左一)在全中運榮獲軟網國男組雙打賽金牌；南寧高中王明芳(中)，榮獲軟網國男組單打賽金牌。圖／南市體育局提供
台南市南寧高中陳柏言(右一)、蔡宇紘(左一)在全中運榮獲軟網國男組雙打賽金牌；南寧高中王明芳(中)，榮獲軟網國男組單打賽金牌。圖／南市體育局提供

全中運第三階段復賽已登場，軟式網球是台南的強項，到昨天已奪下4金3銀2銅，總獎牌數已累積至108面獎牌，超越縣市合併以來最高獎牌數。

獲得軟網金牌的有國男組單打南寧高中王明芳、國女組單打後壁國中林昕穎、國男組雙打陳柏言及蔡宇紘、國女組雙打後壁國中林晨恩及黃育慈，分別奪得冠軍。

體育局長陳良乾表示，後壁國中及南寧高中是南市分居南北的軟網重點發展學校，縣市合併之後，集結了南北精英選手，成績有目共睹。南寧高中王明芳在國男組單打賽奪得金牌，王明芳去年首戰全中運即獲金牌，今年不負眾望完成二連霸。另國女組單打，後壁國中的林昕穎也締造二連霸佳績，未來高中將繼續努力，期待在全中運創造更多佳績。

軟式網球國女組的雙打賽，後壁國中更是包辦金銀牌，林晨恩及黃育慈組合奪下金牌，林郁禎及賴芊妤摘下銀牌。高中組同樣打出好成績，在高男組單打賽由南寧高中奪下銀牌及銅牌，陳鼎翔摘銀及陳柏邑取得銅牌，高女組單打賽則由後壁高中吳佳穎同樣奪下銀牌，另西港國中鄭家蓁在國女組單打拿下銅牌。

第三波復辦的項目包含體操、軟式網球、拳擊、擊劍及卡巴迪，到目前台南市代表隊在全中運已奪下35金35銀38銅，市長黃偉哲期待選手能締造更好的成績，挑戰自我、再創紀錄。

全中運

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