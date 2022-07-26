自行車／屬於我們的夏季東進武嶺

去年的大禹嶺體驗，讓我一直想再來一次

但要只騎這10公里開車要花很多時間，這次機會出現了，而且還不只是大禹嶺，所以我們討論後立馬+2。從騎完NS 武嶺後，覺得有機會可以挑戰看看東進，而這個機會剛好就在隔一個月後到來，第一次坐補給車感覺好像蠻好玩的。但要出發前鬆懈到只有假日才騎車，前一週騎宇老，右腳有點拉傷，想想真的不行還有車可以搭😄所以也不緊張，當作去玩去吃就好….

搭車集合時間半夜1:40，真的是要睡又不敢睡，上車又睡不著(才一晚就冒痘痘)

5:30太魯閣牌樓出發🚴‍♀️…..果然風景就是不一樣

但一開始好熱呀！而且爬坡居然還逆風，身體沒熱開睡不好真的累….還沒20K就有想上車的感覺😅好在天祥到了，補給時間😄

第一次騎車感覺好像在吃到飽，以前一瓶舒跑騎完西進，今天我真的是水牛上身，飲料只要有補給站，就是來一罐，雖然還是背包包(行動電源充手機)，今天前前後後補給站不知道有沒有10個，真的是每站我們都吃，肚子沒餓過

😂太魯閣牌樓-燕子口-天祥，我覺得這邊風景壯觀也好美，但落石真的要小心，要隨時注意路況。

之後西寶-華祿溪-新白楊-慈恩-碧綠神木，景就比較像西進看到的風景，其實路都不陡，但長距離真的會累，我們這次採輕鬆玩，完全沒配時間，玩太久時間我的電力也不足了，右腳開始不舒服….本來關原管制點要直接騎車過去，所以我們在碧綠沒有上車，一直騎到管制點，想想不對呀！管制點開始是下滑，我最怕下滑😨，而且之前看影片落石我就猶豫要不要來「東進」，想想為了「不要下滑&安全第一」我們管制點上車，等12點放行車子開到關原加油站..(在車上秒睡….睡眠不足真的累)下車我的天啊….好熱

準備出發前往大禹嶺，這5公里，感覺到坡度已經跟前面不一樣了，就這樣我們來到了「大魔王-大禹嶺」一群人在這補給，看到眼前的坡，就是明明已經吃了，還是覺得是不是要再繼續補，可以不要太快面對嗎😂但該來的還是要來，我就是為了「大禹嶺」來的，衝了啦！

還記得差不多一年前，我們開車到大禹嶺就只騎這10公里到武嶺，那時候我還是平把車，戴著口罩慢慢龜上去，那時候這麼辛苦都可以上，現在說上不去怎麼可以(雖然前面已經騎了70公里了😅）。大禹嶺真的是連環陡，好硬…原本要ㄍㄧㄥˉ到小風口的補給站停，但37.6那邊有我們的回憶，在那邊拍照回味一下(這個位置真的很漂亮👍)

之後在繼續到小風口…還行補給站吃起來又聊上癮😂被說我們騎的很輕鬆好像在郊遊，再來3000一樣拍照錄影

3158停下來拍照又默默跟人聊起天

最後1.5公里…有夠折磨的！想休但自己告訴自己，平把都ㄍㄧㄥ住了，加油好嗎⋯⋯就這樣「武嶺」我來了…..

很累但超級爽，天氣好、風景好….再一次….神經病😑但大禹嶺我可以😂短爬坡很嗨，長距離是我的罩門⋯⋯在武嶺拍照、聊天

等全部人集合去慶功宴，我還被抽到可以拿小禮物😆⋯⋯

東進武嶺，我覺得距離是最大考驗，坡度沒有西進難(除了大禹嶺)，還是需要配速一下，不然玩太久體力精神都不夠，我們這次光補給站跟「每一個」定點拍照就停2小時，說累，我覺得是睡不飽&玩太久累😂還有辛苦我的右腳，從一開始不舒服，到後來疼痛感….應該要休息一下😓也感謝主揪的百登計畫讓我們有機會一起玩❤️還有補給的強大👍這次真的賺很大😂

爽啦！一樣謝謝佳龍拍攝紀錄我們的回憶