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中職／高市少棒隊前進美國 台鋼選秀狀元曾子祐獻祝福
以高雄市中正國小少棒隊為主體的中華隊，將於27日前往美國參加小馬聯盟野馬級（11-12歲組）世界少棒錦標賽，高雄市長陳其邁今天親自授旗並致贈打擊手套，給予小國手最大鼓勵與祝福，台鋼雄鷹隊領隊劉東洋、統籌教練林振賢、今年選秀狀元曾子祐到場見證。
高雄市代表隊5月在TOTO盃全國少棒錦標賽勇奪冠軍，代表台灣參加小馬聯盟賽事，卻面臨經費短缺情況，台鋼集團、雄鷹隊全力支持在地基層球隊，與市府、體育署聯手補足經費，為小選手出國比賽盡心力，並期許能培養出更多高雄在地選手。
劉東洋表示，很開心有機會代表雄鷹隊參加這個非常有意義的捐贈活動，謝謝市府的牽線，讓雄鷹有機會挹注經費，讓小朋友順利出國比賽，實現夢想。
他說，小朋友的夢想除了出國比賽外，期待以後也可以成為職棒球員，往更高殿堂邁進。
曾子祐給予小選手祝福與鼓勵，「出國比賽不要給自己這麼大壓力，平常教練怎麼教你們，比賽拿出來用就好，不要有壓力，平常心去做，相信你們就可以拿冠軍、拿好成績回來。」
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