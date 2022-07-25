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田徑世錦賽／兩破世界紀錄 奈及利亞女飛毛腿寫新頁

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
阿姆桑。 新華社
阿姆桑。 新華社

一年前的東京奧運，奈及利亞女將阿姆桑（Tobi Amusan）在女子100公尺跨欄跑出第4名，無緣頒獎台，但今天世錦賽最終日她一吐怨氣，準決賽先破100公尺跨欄世界紀錄，決賽再度飆速，成為奈及利亞史上第一位世錦賽金牌得主。

原本女子100公尺跨欄的世界紀錄是美國女將哈里森（Kendra Harrison）2016年跑出的12秒20，阿姆桑準決賽就以12秒12改寫，不到2小時後的決賽更飆出12秒06的驚人成績。

不過阿姆桑決賽成績是在順風2.5下締造的數字，按照規定，只有超風速2.0內的成績才能列入紀錄，使她的第2趟破紀錄成績無法被認證。

儘管決賽超風速，阿姆森仍成為新科世界紀錄保持人，25歲的她說，原本目標只是金牌，「我相信我的能力，但我沒預期會在這次比賽締造世界紀錄，我的目標一直是跑出好成績並且贏下比賽，所以世界紀錄算是額外獎勵。」她參加世錦賽前的個人最佳成績不過12秒42，但在尤金一路突破，成最終日驚奇。

世錦賽最終日還有另項世界紀錄誕生，年僅22歲的「瑞典飛人」杜普蘭蒂斯（Armand Duplantis）將自己保持的男子撐竿跳世界紀錄從6公尺20推進到6公尺21，和阿姆桑都獲得額外的破紀錄10萬美金獎金。

世錦賽

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