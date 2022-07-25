花滑／南韓退休名將金妍兒情定小5歲聲樂家 10月結婚
32歲韓國花滑女王金妍兒今天宣布婚訊，將在10月與小5歲的27歲聲樂家男友高祐琳（音譯）結婚。
金妍兒曾拿下2010年溫哥華冬季奧運女子花滑個人金牌，並於2014年索契冬奧摘銀後退役。她是史上第一位集冬奧、世錦賽、大獎賽總決賽、四大洲賽、世青賽、初級大獎總決賽冠軍於一身的女單得主，在韓國有「花滑女王」的美稱，儘管退役依舊享有高人氣。
高祐琳畢業於首爾大學聲樂系，2017年在JTBC選秀節目Phantom Singer 2獲勝，目前是跨界四重唱組合Forestella成員。韓媒報導，據悉他還沒有當兵，會在婚後入伍。
韓國媒體23日捕捉到金妍兒和高祐琳的約會畫面。高祐琳開車接送女友，並體貼替金妍兒撐傘。報導稱，兩人時常乘車到彼此家中約會。
高祐琳經紀公司透露，兩人是在2018年All ThatSkate冰上秀認識，交往3年後決定結婚。婚禮僅限雙方親友參加，不會對外公開。
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