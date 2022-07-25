維安等問題讓奧運失焦 馬克宏召開部長級會議

法國總統馬克宏今天針對兩年後舉辦的巴黎奧運召開部長級會議，以解決恐將導致一切籌備工作失焦的相關問題。

2024巴黎奧運將是剛連任的馬克宏（Emmanuel Macron）第2個任期內的重大活動，旨在展現現代法國優雅地向世界展開雙臂的形象。

巴黎奧運預計2024年7月26日舉行開幕式，距今還有兩年時間，但讓人日益擔心的問題除了龐大開銷，還有維安準備工作。

5月28日在巴黎進行、由英格蘭足球超級聯賽（Premier League）利物浦（Liverpool）對決西班牙甲級足球聯賽（La Liga）皇家馬德里（Real Madrid）的歐洲冠軍聯賽（Champions League）冠軍戰中，觀眾入場時發生混亂衝突，讓法國擔任可靠體育賽事主辦國的聲譽遭受重大打擊。有人批評，這一切都要歸咎於法國警方執法過於強硬。

另一個令人特別焦慮的主因，是因為巴黎奧運雄心勃勃的願景，符合馬克宏長期以來的高調作風。奧運的開幕式，不會像往常一樣讓各國代表隊在田徑場上遊行，而是計畫讓他們乘船，沿著塞納河（RiverSeine）繞行巴黎市區。

包括內政部長達馬南（Gerald Darmanin）和體育部長歐迪亞-卡斯特拉（Amelie Oudea-Castera）等重要部會首長，都會出席今天在艾里賽宮（Elysee Palace）進行的會議。

一名不願透露姓名的法國總統府官員表示，這將讓部長們有機會「了解弱點在哪裡」。

受邀參加會議的名單中，並不包括巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）和大巴黎區區域委員會主席波克瑞斯（Valerie Pecresse）。這兩人都在4月角逐總統大位失敗，他們22日發表聯合聲明，對被排除在會議之外頗有微詞。