快訊

快訊／自撞肇事留疑問！林志穎「仍無法完整拼湊」

林志穎車禍清醒「意識清楚可簡單對話」 確定動手術

BA.5再增2例本土 南部船廠疑出現社區傳播

台北羽賽／遺憾沒冠留家鄉 麟洋嘆「完美並不美、錯誤不可恥」

聯合新聞網／ 綜合報導
「麟洋配」台北羽球公開賽亞軍作收。記者曾原信／攝影
「麟洋配」台北羽球公開賽亞軍作收。記者曾原信／攝影

台灣黃金男雙「麟洋配李洋王齊麟昨在超級300台北羽球公開賽男雙冠軍戰壓軸登場，經歷54分鐘的三局大戰後惜敗，賽後兩人皆在社群媒體訴說心聲。

「麟洋配」在去年東京奧運奪金後一戰成名，接下來卻一冠難求，從今年5月中泰國公開賽開始，5站賽程最佳成績就是8強，台北公開賽前的3站更是於第二輪就止步，其中還遭遇兩人雙雙確診新冠肺炎的意外。

這次回家比賽，「麟洋配」以頭號種子之姿闖進台北公開賽決賽，面對世界排名36的馬來西亞組合萬緯聰／鄭凱文，「麟洋配」在首局失守下雖將戰局拚到決勝局，但逆轉差一步，以18：21、21：11、18：21錯過本季首冠。

「麟洋配」雖創下2人搭檔在台北賽的最佳成績，但對於未能在家鄉球迷面前奪冠不免感到失落。王齊麟賽後表示，第三局自己在關鍵時刻太想得分才會造成失誤增加，而相隔5年好不容易殺進決賽卻又「銀」恨的李洋則苦笑：「我就沒這個命吧。」

賽後李洋和王齊麟也紛紛在社群網站上抒發心情，李洋在臉書上發文，「知錯能改 善莫大焉，錯誤不可恥，可恥的是明知錯誤而不改進，感謝現場的每一聲加油！這週能在滿滿的加油聲結束！真的充滿幸福感。」另外他也在IG限時動態寫下，「謝謝這週的每一聲加油，主場比賽的感覺真好。期待我們有一天能把冠軍留在台灣。」

王齊麟則在臉書上發文，「可惜沒能完美收場，2022台北公開賽銀牌作收，謝謝大家的支持。」並在IG限時動態貼上與訓練員合照，寫下「完美並不美，銀牌作收。」、「會越來越好，感謝你的陪伴，金牌訓練員，下一次要站上1。」、「謝謝總統的鼓勵，期許越來越好。」

麟洋配 李洋 王齊麟 羽球

延伸閱讀

台北羽賽／粉碎麟洋配冠軍夢 大馬組合：壓力在他們

台北羽賽／兩度無緣冠軍 李洋嘆：沒這命！

圖輯／台北羽球公開賽 麟洋配惜敗得銀

台北羽賽／台將百分百奪冠率破功 麟洋配「銀」恨

相關新聞

台北羽賽／周天成2連霸 英知名主播大讚：並肩多位傳奇

世界排名第4的台灣羽球一哥周天成，昨在台北公開賽男單決賽逆轉世界排名38的日本對手奈良岡功大，迎接生涯第4座台北公開賽金盃，知名主播「克媽」克拉克（Gillian Clark）也讚揚周天成與李宗偉、林

台北羽賽／遺憾沒冠留家鄉 麟洋嘆「完美並不美、錯誤不可恥」

台灣黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟昨在超級300台北羽球公開賽男雙冠軍戰壓軸登場，經歷54分鐘的三局大戰後惜敗，賽後兩人皆在社群媒體訴說心聲。 「麟洋配」在去年東京奧運奪金後一戰成名，接下來卻一

台北羽賽／不敵戴資穎奪亞軍 川上紗惠奈：和偶像過招很興奮

戴資穎昨以直落二擊敗大會第7種子、世界排名35的日本選手川上紗惠奈，奪下超級300系列台北羽球公開賽冠軍，賽後川上在IG上發文，除了感謝球迷支持，還透露戴資穎是她偶像，稱能和小戴在決賽較勁真的很過癮。

千元動滋健身券開放領券 逾千家健身場館適用

體育署加碼推出的動滋健身券，共抽出30萬名幸運兒，今天上午10時起開放領券，根據體育署統計，受3劑令影響的健身場館已有1...

高球／3M公開賽最終輪繳佳績 潘政琮並列第31

台灣旅美高球好手潘政琮今天在美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）3M公開賽最終輪繳出4天以來最佳的68桿，4輪合計以低於標準4...

NFL／台裔球員梅奇罹患白血病 新人賽季恐報銷

職業美式足球聯盟NFL休士頓德州人隊的台裔加拿大籍新秀外接員梅奇三世（John Metchie III）今天宣布，自己被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。