台北羽賽／遺憾沒冠留家鄉 麟洋嘆「完美並不美、錯誤不可恥」

台灣黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟昨在超級300台北羽球公開賽男雙冠軍戰壓軸登場，經歷54分鐘的三局大戰後惜敗，賽後兩人皆在社群媒體訴說心聲。

「麟洋配」在去年東京奧運奪金後一戰成名，接下來卻一冠難求，從今年5月中泰國公開賽開始，5站賽程最佳成績就是8強，台北公開賽前的3站更是於第二輪就止步，其中還遭遇兩人雙雙確診新冠肺炎的意外。

這次回家比賽，「麟洋配」以頭號種子之姿闖進台北公開賽決賽，面對世界排名36的馬來西亞組合萬緯聰／鄭凱文，「麟洋配」在首局失守下雖將戰局拚到決勝局，但逆轉差一步，以18：21、21：11、18：21錯過本季首冠。

「麟洋配」雖創下2人搭檔在台北賽的最佳成績，但對於未能在家鄉球迷面前奪冠不免感到失落。王齊麟賽後表示，第三局自己在關鍵時刻太想得分才會造成失誤增加，而相隔5年好不容易殺進決賽卻又「銀」恨的李洋則苦笑：「我就沒這個命吧。」

賽後李洋和王齊麟也紛紛在社群網站上抒發心情，李洋在臉書上發文，「知錯能改 善莫大焉，錯誤不可恥，可恥的是明知錯誤而不改進，感謝現場的每一聲加油！這週能在滿滿的加油聲結束！真的充滿幸福感。」另外他也在IG限時動態寫下，「謝謝這週的每一聲加油，主場比賽的感覺真好。期待我們有一天能把冠軍留在台灣。」

王齊麟則在臉書上發文，「可惜沒能完美收場，2022台北公開賽銀牌作收，謝謝大家的支持。」並在IG限時動態貼上與訓練員合照，寫下「完美並不美，銀牌作收。」、「會越來越好，感謝你的陪伴，金牌訓練員，下一次要站上1。」、「謝謝總統的鼓勵，期許越來越好。」