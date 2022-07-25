台北羽賽／周天成2連霸 英知名主播大讚：並肩多位傳奇

世界排名第4的台灣羽球一哥周天成，昨在台北公開賽男單決賽逆轉世界排名38的日本對手奈良岡功大，迎接生涯第4座台北公開賽金盃，知名主播「克媽」克拉克（Gillian Clark）也讚揚周天成與李宗偉、林丹、李炫一等名將旗鼓相當，在世界羽聯大獎賽或是超級300賽已分別拿下9座冠軍。

周天成昨日在超級300台北羽球公開賽男單決賽，以14：21、21：10、21：6逆轉日本21歲新星奈良岡功大，不但搶下本季首冠，也是生涯在台北賽的第4冠，同時締造2連霸，相隔1050天再度於國際賽封王。

賽後克拉克發文道賀，「恭喜周天成贏得生涯第4座台北賽冠軍，同時這是他在主場第6次打進決賽，現在他與李宗偉、林丹、李炫一這些好手齊名，在世界羽聯大獎賽或是超級300賽各有9座冠軍。」

2012年首度打進台北羽球公開賽冠軍戰的周天成，回首過去這10年，他透露，「我覺得很不可思議，2012年第1次站上台北賽的決賽，10年後還能踏上這個舞台，我很珍惜這次機會，也很開心自己還能保持競技狀況，而且沒有什麼受傷，讓我能追逐夢想。」

賽後小天還興奮地把球拍丟上觀眾席，他表示在家鄉打球信心倍增，「主場讓我感覺很不一樣，因為落後多少大家都相信你，比賽中其實常有負面想法，但他們給我正能量，受到他們的激勵，也想拿出好表現回饋他們。一開始沒有想要送球拍，怕破壞防疫規定，但在主場特別興奮，又好久沒有拿冠軍，太開心了！」

剛歷經印尼、馬來西亞及新加坡等地的賽事，周天成近78天已經打了8站賽事，接下來小天將目標擺在世錦賽，預計不會在台北賽結束後休息太久，將繼續奮戰下去。