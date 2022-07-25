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台北羽賽／不敵戴資穎奪亞軍 川上紗惠奈：和偶像過招很興奮

聯合新聞網／ 綜合報導
日本選手川上紗惠奈（左）在IG上透露戴資穎是偶像，能和小戴在決賽較勁真的很過癮。記者曾原信／攝影
日本選手川上紗惠奈（左）在IG上透露戴資穎是偶像，能和小戴在決賽較勁真的很過癮。記者曾原信／攝影

戴資穎昨以直落二擊敗大會第7種子、世界排名35的日本選手川上紗惠奈，奪下超級300系列台北羽球公開賽冠軍，賽後川上在IG上發文，除了感謝球迷支持，還透露戴資穎是她偶像，稱能和小戴在決賽較勁真的很過癮。

相隔4年再參加台北羽球公開賽，戴資穎於決賽以21:17、21:16擊敗川上紗惠奈，奪下個人第4座台北公開賽金盃，追平南韓選手成池鉉及丹麥女將拉森（Kirsten Larsen），並列賽史最多冠紀錄保持人，同時這也是戴資穎繼BWF超級500系列的泰國公開賽和1000系列的印尼公開賽後，今年奪下的第3冠。

今年是24歲的川上紗惠奈第5度參加台北羽球公開賽，她曾在2017年拿過台北公開賽女單冠軍，事實上她原先預定會在上週的新加坡羽球公開賽8強和戴資穎對決，不料小戴因傷退賽，兩人並未實際對戰就讓她不戰而勝。

這次終於等到和戴資穎在台北公開賽交手，雖然最終惜敗拿下亞軍，但賽後川上紗惠奈透露能與戴資穎對戰真的很開心、很過癮，她也坦承自己的不足，感受到自己和頂尖選手仍有一段差距，「不能停在這裡，還是要一步一步往前邁進。」

稍後她在IG接續發文，除了感謝台灣球迷過去2週給她的支持，還提到「我對自己很失望，上週在新加坡4強賽對上辛德胡（PV Sindhu），雖然打得很開心，卻沒能發揮出應有的水準。這次能和我的偶像戴資穎在台北公開賽對決真的很興奮，也恭喜辛德胡和戴資穎，9月日本公開賽再見。」

戴資穎 羽球

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