NFL／台裔球員梅奇罹患白血病 新人賽季恐報銷

NFL休士頓德州人隊的台裔加拿大籍新秀外接員梅奇三世今天宣布罹患白血病後，今年賽季恐報銷。圖擷自 Houston Texans Twitter

職業美式足球聯盟NFL休士頓德州人隊的台裔加拿大籍新秀外接員梅奇三世（John Metchie III）今天宣布，自己被診斷出罹患一種可治療的白血病後，今年球季他不太可能出賽。

法新社報導，梅奇出生在台灣，父親是奈及利亞人，母親為台灣人。梅奇在一歲時全家搬到迦納，後來又舉家移居至加拿大。

休士頓德州人隊（Houston Texans）在今年4月的NFL選秀中，以第2輪44順位選中梅奇，他在大學時期則效力於美國的阿拉巴馬大學紅潮隊（AlabamaCrimson Tide）。

22歲的梅奇今天透過聲明表示：「最近我被診斷出罹患急性前骨髓細胞白血病（APL，血癌的一種），這是最可治癒的白血病。」

「目前我正接受良好的醫療照護，精神狀況也很好，我希望在往後的某個時間點能康復。」

梅奇還指出：「由於這項診斷，本季我可能不會出賽。我的主要重點將放在自己的健康和復元。」