射箭／和偶像雷母奪國際賽首金 湯智鈞：very happy

克服剛到哥倫比亞發生的行李遺失意外，中華射箭隊今天在射箭世界盃第4站再進帳金牌，東京奧運雙國手「雷母」雷千瑩和「湯包」湯智鈞在反曲弓混雙金牌戰力退美國隊，為中華射箭隊完成今年世界盃站站奪金的完美紀錄，也是攜手的國際賽首面金牌。

世界盃一年共有4站，中華射箭隊首站土耳其安塔利亞站就在反曲弓男團摘金、女團奪銅，第2站南韓光州站複合弓混雙黃逸柔／陳界綸摘金、反曲弓女子個人賽邱意晴獲得銅牌，第3站法國巴黎站反曲弓女團射下金牌、反曲弓女子個人彭家楙奪銀，第4站哥倫比亞麥德林再由兩位明德高中校友攜手摘金，累積4金在獎牌榜僅次於南韓和英國隊。

中華射箭隊上月底結束巴黎站賽程後，先留在巴黎移地訓練，再直接轉往哥倫比亞，不料落地後卻發生行李遺失意外，選手的弓廂沒能第一時間抵達，所幸經中華射箭協會及教練團奔走，行李都順利物歸原主。

經歷風波，湯智鈞和雷千瑩今天在「加射」中射出兩支完美的10分箭，1分差力壓美國隊，奪下兩人合作的國際賽首金，湯智鈞接受大會訪問還先「烙英文」，再切換成中文，他笑說：「Very happy，很開心！很高興能在哥倫比亞比決賽，感受到不一樣的氛圍，之後可以更有信心面對每場比賽。」

曾在母校明德高中指導過湯智鈞的「雷母」，巴黎站收下女團金牌，哥倫比亞再有金牌進帳，她表示心情同樣都很開心，「每站都能有不錯表現，有好成績也是團隊氛圍很好，還有行政的幫助，讓我們成績可以愈來愈好。」

結束訪問時「雷母」還提醒湯智鈞，要和鏡頭及工作人員說謝謝，「湯包」立刻照做，「師徒檔」可愛互動也透過直播放送。