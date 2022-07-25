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射箭／加射展現強心臟 雷千瑩、湯智鈞世界盃混雙奪金

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「湯包」湯智鈞（左）和雷千瑩射進世界盃第4站金牌戰。圖／中華射箭協會提供（資料照）
「湯包」湯智鈞（左）和雷千瑩射進世界盃第4站金牌戰。圖／中華射箭協會提供（資料照）

中華射箭隊的「師徒檔」雷千瑩湯智鈞，射箭世界盃第4站哥倫比亞麥德林射進反曲弓混雙金牌戰，今天凌晨最終戰和美國隊正面對壘，「雷母」和「湯包」展現強心臟，「加射」完美演出，以兩支10分箭力退美國隊，完成中華射箭隊今年世界盃站站奪金的完美紀錄。

世界盃一年共有4站，中華射箭隊首站土耳其安塔利亞站就在反曲弓男團摘金、女團奪銅，第2站南韓光州站複合弓混雙黃逸柔／陳界綸摘金、反曲弓女子個人賽邱意晴獲得銅牌，第3站法國巴黎站反曲弓女團射下金牌、反曲弓女子個人彭家楙奪銀，第4站再由兩位明德高中校友攜手射進混雙金牌戰。

台灣時間今天凌晨登場的金牌戰由美國隊先發箭，先上陣的男將威廉斯（Jack Williams）和女將考夫霍爾德（Casey Kaufhold）都射出9分箭，湯智鈞第一支射出8分箭、「雷母」9分箭，不過接續兩位美國選手都射出10分箭，「湯包」雖也出現第一支10分箭，雷千瑩出現8分箭，由美國以38：35取得2分積點。

第2局由中華隊先上陣，「湯包」滿分箭開局，「雷母」追加壓線的10分箭，美國隊則是9分、8分箭；湯智鈞第2箭又是10分，雷千瑩也有9分箭演出，中華隊以39：35扳平戰局。

第3局美國隊先發箭，兩人都射出10分箭，接續上陣的中華隊也回敬兩支10分箭；威廉斯第2支是9分箭，考夫霍爾德同樣是9分箭，「湯包」則是射出金牌戰個人第5支10分箭，「雷母」的箭更是正中紅心，中華隊以完美的40：38壓下美國隊，積點取得4：2的「聽牌」優勢。

第4局再由美國隊先上場，兩人再度射出10分箭，湯智鈞和雷千瑩都是9分箭；威廉斯和考夫霍爾德接續都射出9分箭，「湯包」出現單場第6支10分箭，但雷千瑩再出現9分箭，美國以38：37險勝，積分再度扳平，進入「加射」決定金牌得主。

「加射」每人各放1支箭、兩隊輪流上場，先上場的威廉斯就是10分箭，湯智鈞也回應10分箭；考夫霍爾德出現9分箭，壓軸的「雷母」屏氣凝神中射下10分箭，為中華隊帶回金牌。

湯智鈞 中華隊 雷千瑩 彭家楙

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