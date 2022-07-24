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台北羽賽／粉碎麟洋配冠軍夢 大馬組合：壓力在他們

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
馬來西亞組合萬緯聰（右一）和鄭凱文（右二）打下「麟洋配」，台北羽球公開賽奪下男雙冠軍。記者曾原信／攝影
馬來西亞組合萬緯聰（右一）和鄭凱文（右二）打下「麟洋配」，台北羽球公開賽奪下男雙冠軍。記者曾原信／攝影

世界排名36的馬來西亞組合萬緯聰／鄭凱文成台北羽球公開賽的「地主殺手」，5戰全部都是打下台灣對手，包括今天以21：18、11：21、21：18拍下世界排名第4的「麟洋配王齊麟／李洋，收下本季第2冠。

大馬組合同是22歲，台北公開賽列第6種子，從首輪開始一路都遇地主組合；今天遭遇去年東京奧運金牌搭檔，鄭凱文表示3局過程中沒想太多，「盡量把我們的球打出來，失誤的球就溝通溝通，鼓勵對方。」

這是兩組人馬首度碰頭，身高182公分的萬緯聰提到，「麟洋配」經歷和排名都好，「我們沒有太大壓力，盡力去打，反而壓力會給他們大一點。」他5月左膝受傷，7月才從回歸國際賽場，復出第4站就嘗到冠軍滋味。

鄭凱文也呼應搭檔說法，「我們年輕，所以沒有什麼好輸，所以不管他們是誰，盡力去打。」

大馬組合年初就在同樣屬BWF超級300的印度公開賽登頂，台北公開賽同樣是BWF超級300等級，兩人笑說不會特別慶祝，重點放在後續賽程。

「麟洋配」無緣本季首冠，王齊麟仍感謝地主球迷一周來的熱情支持，他說：「今天出場的歡呼聲，讓我起雞皮疙瘩，讓我在場上滿享受，有努力去解決問題，但關鍵時刻太想得分，失誤太多，世錦賽前要再調整。」

鄭凱文 麟洋配 王齊麟

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