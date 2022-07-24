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台北羽賽／兩度無緣冠軍 李洋嘆：沒這命！

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
王齊麟（右）魚躍救球。記者曾原信／攝影
王齊麟（右）魚躍救球。記者曾原信／攝影

5年前打進台北羽球公開賽男雙決賽，李洋當時和前搭檔李哲輝無緣冠軍，今年再和王齊麟聯手打進最終戰，離夢想的登頂卻又差一步，讓他苦笑說自己「沒這命」。

世界排名第4的「麟洋配」王齊麟／李洋是今年台北公開賽頭號種子，兩人稍微擺脫本季低潮，首戰瓦解對手兩個「賽末點」下逆轉晉級，一路打進今年第一場決賽，但今天碰世界排名36的馬來西亞組合萬緯聰／鄭凱文，第3局沒能把握領先機會，以18：21、21：11、18：21錯過本季首冠。

李洋提到，理性來看，比賽內容有一場比一場好，「第一局輸了，有找到解決方法，接下來針對這些問題去修正。」他補充說，回到主場，球迷的加油聲有讓彼此找回場上的專注力，「希望延續這股專注度，好好訓練，專注在世錦賽。」

話鋒一轉，李洋承認，雖就理性來看，狀態不佳還能拿冠軍的話就容易膨脹，但就感性來說，仍是感到失望，他嘆：「我就沒這命！我就拿兩個第二。」

王齊麟也是失望寫在臉上，「好煩喔」、「好可惜」一直掛在嘴邊；他還透露，一年前的7月24日是「麟洋配」東京奧運分組第一戰，「臉書今天掉出來提醒我，右邊是『要出發了』，左邊是『輸了』。」

「麟洋配」當時輸給印度組合，但接續一路奪勝，「從地獄爬出來」到拿下金牌，今天雖落敗，兩人記取教訓，準備好好調整，迎接下月的世錦賽。

王齊麟提到，先前確診新冠肺炎，加上一連串賽程，肌力和能力都有下滑，希望這個月好好充實自己，世錦賽可以突破。」

王齊麟（左）和李洋打進台北羽球公開賽決賽，但錯失冠軍，兩人擊掌互相鼓勵。記者曾原信／攝影
王齊麟（左）和李洋打進台北羽球公開賽決賽，但錯失冠軍，兩人擊掌互相鼓勵。記者曾原信／攝影
「麟洋配」台北羽球公開賽亞軍作收。記者曾原信／攝影
「麟洋配」台北羽球公開賽亞軍作收。記者曾原信／攝影
李洋（左）躍起攻擊。記者曾原信／攝影
李洋（左）躍起攻擊。記者曾原信／攝影

李洋 王齊麟 世錦賽

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