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29歲「正妹登山家」無氧攻頂8千米K2 曝末段邊哭邊爬創台灣首登

聯合新聞網／ 綜合報導
現年29歲的台灣著名登山家曾格爾。圖／翻攝自曾格爾 Grace Tseng臉書
現年29歲的台灣著名登山家曾格爾。圖／翻攝自曾格爾 Grace Tseng臉書

喬戈里峰」為世界第二高峰，海拔8,611公尺，位於巴基斯坦與中國邊界，僅次於聖母峰，在國際登山界中通稱「K2」，由於位置偏遠、山勢陡峭，喬戈里峰也被視為最難攀登的8000公尺以上高峰之一。不過，年僅29歲的台灣登山女傑，曾格爾卻做到了。

現年29歲的台灣著名登山家曾格爾因亮麗外型，及屢屢創下世界新紀錄為人熟知。早在今年初，曾格爾就曾在冬季挑戰死亡率達25%的K2，她形容在零下70度的氣溫、風速90至100km的惡劣環境中，外帳被吹毀無數次、遭掉落砸下的冰冷醒，最後卻因惡劣的天氣，在距離頂峰不到百米的距離撤退。

22日，曾格爾興奮在臉書分享攻頂心得，她坦言再次攀登K2意義重大，有了上次的失敗經驗，除了心理障礙外，這次也是爬得戰戰兢兢，克服了比聖母峰還陡峭的坡度、困難複雜的地勢、極低的含氧量，最後一段甚至跪在藍冰上邊哭邊攀爬，「這不只是個人的挑戰，更戰勝了人類的極限！」

22日，曾格爾興奮在臉書分享攻頂心得。圖／翻攝自曾格爾 Grace Tseng臉書
22日，曾格爾興奮在臉書分享攻頂心得。圖／翻攝自曾格爾 Grace Tseng臉書

曾格爾表示，原本擔心這次恐又因風大無法攻頂，好險後來天氣好轉，最後成功寫下K2「無氧全球最年輕女性」新紀錄。這除了是台灣人首登外，也是自己的第九座高峰，寫下世界攀登史近九個月以來的第三項世界紀錄。

接下來倒數四個月，曾格爾將持續挑戰「14座8000米攀登」最後的五座高峰，她也向世界喊話，將以實際的世界紀錄、以挑戰的精神，讓台灣站上世界的舞台，「讓全世界知道來自島國的我們，也有攀登世界之巔的可能！」

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