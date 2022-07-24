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台北羽賽／台將百分百奪冠率破功 麟洋配「銀」恨

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
李洋（左）在網前攔截。記者曾原信／攝影
李洋（左）在網前攔截。記者曾原信／攝影

去年東京奧運摘下金牌，我國黃金男雙「麟洋配王齊麟李洋知名度大開，兩人本周在台北公開賽以頭號種子之姿闖進決賽，今天壓軸登場碰世界排名36的馬來西亞組合萬緯聰／鄭凱文，「麟洋配」在首局失守下雖將戰局拚到決勝局，但逆轉差一步，以18：21、21：11、18：21錯過本季首冠。

「麟洋配」是今天壓軸登場的地主組合，在此之前包括「一哥」周天成和「一姊」戴資穎都分別迎接個人第4座台北公開賽冠軍，「麟洋配」雖沒能演出逆轉勝，仍為台將今年賽事寫下2冠1亞成績。

世界排名第4的「麟洋配」，今年賽季從團體賽湯優盃展開賽程，儘管湯優盃打出百分百勝率，但5月中泰國公開賽開始，5站賽程最佳成績就是8強，台北公開賽前的3站都是第二輪止步，其中還遭遇兩人雙雙確診新冠肺炎的意外。

「回家比賽」終於突破，打進決賽的「麟洋配」首局在失誤較多下陷入落後，8：14時王齊麟倒在地上連續回擊了3球，還造成大馬組合回球掛網失誤，神奇救球雖帶起一波連拿4分攻勢，但追到16：17後沒能反撲，以18：21讓出首局。

「麟洋配」第2局先取得3：0領先，雖被大馬組合追平甚至6：5超前，不過「麟洋配」打出連下6分小高潮，反以11：6進入技術暫停，並以21：11扳回一城。

決勝局大馬組合靠「麟洋配」接連失誤，取得3：0開局優勢，不過「麟洋配」先以8：8追平，王齊麟的接連重扣得手更助地主組合在換場時取得11：9領先；換場後大馬組合先是3度追平，18：18再連拿2分，且在第一個「冠軍點」就讓李洋接發球掛網，讓大馬組合就以21：18帶走勝利。

王齊麟躍起殺球。記者曾原信／攝影
王齊麟躍起殺球。記者曾原信／攝影
王齊麟（右）和李洋本季首度打進決賽就是在台北公開賽。記者曾原信／攝影
王齊麟（右）和李洋本季首度打進決賽就是在台北公開賽。記者曾原信／攝影
王齊麟（右）倒在地上仍將球救起。記者曾原信／攝影
王齊麟（右）倒在地上仍將球救起。記者曾原信／攝影

麟洋配 王齊麟 李洋

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