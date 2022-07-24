台北羽賽／台將百分百奪冠率破功 麟洋配「銀」恨

去年東京奧運摘下金牌，我國黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋知名度大開，兩人本周在台北公開賽以頭號種子之姿闖進決賽，今天壓軸登場碰世界排名36的馬來西亞組合萬緯聰／鄭凱文，「麟洋配」在首局失守下雖將戰局拚到決勝局，但逆轉差一步，以18：21、21：11、18：21錯過本季首冠。

「麟洋配」是今天壓軸登場的地主組合，在此之前包括「一哥」周天成和「一姊」戴資穎都分別迎接個人第4座台北公開賽冠軍，「麟洋配」雖沒能演出逆轉勝，仍為台將今年賽事寫下2冠1亞成績。

世界排名第4的「麟洋配」，今年賽季從團體賽湯優盃展開賽程，儘管湯優盃打出百分百勝率，但5月中泰國公開賽開始，5站賽程最佳成績就是8強，台北公開賽前的3站都是第二輪止步，其中還遭遇兩人雙雙確診新冠肺炎的意外。

「回家比賽」終於突破，打進決賽的「麟洋配」首局在失誤較多下陷入落後，8：14時王齊麟倒在地上連續回擊了3球，還造成大馬組合回球掛網失誤，神奇救球雖帶起一波連拿4分攻勢，但追到16：17後沒能反撲，以18：21讓出首局。

「麟洋配」第2局先取得3：0領先，雖被大馬組合追平甚至6：5超前，不過「麟洋配」打出連下6分小高潮，反以11：6進入技術暫停，並以21：11扳回一城。