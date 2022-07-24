台北羽賽／奪本季首冠 周天成拚世錦賽添信心
我國羽球「一哥」周天成今天完成台北羽球公開賽連霸目標，且是以14：21、21：10、21：6逆轉上周打進新加坡公開賽決賽的日本對手奈良岡功大，本季冠軍數開張，為下月出征世錦賽注入一劑強心針。
台北公開賽是連續亞洲賽事的最後一站，小天從泰國、印尼、馬來西亞到新加坡共打了6站，雖曾在印尼名人賽打進決賽，但泰國首輪出局，另外有3站都是第二輪落馬，台北公開賽總算收下甜美果實。
世界排名第4的小天提到，前幾站比賽表現不如預期，「藉由這比賽找回信心，對手才剛打進決賽，自己還是很有機會。」
世界排名38的奈良岡功大，上站新加坡公開賽打進決賽才敗給印尼名將金廷，轉戰台北再闖決賽，不過今天第2局就顯出疲態，決勝局更只拿6分，讓小天成為1小時又1分鐘大戰勝家。
32歲的小天整整比奈良岡功大年長11歲，但球場上體力毫不遜色，他笑說心態感覺自己才20幾歲，就像剛出來的選手，持續展現衝勁，不過以現在年紀，要維持高競技狀態，加入運動科學輔助也是必須
「不管年記，要繼續精進，才能繼續在世界前10，下要足功夫去訓練，今天是個小階段，世錦賽希望有更好表現。」小天說。
今年世錦賽8月22日到28日在日本東京登場，台北公開賽是世錦賽前最後一站，小天提到本周就是為世錦賽備戰，用同樣規格去準備，他強調說：「目標還是在世錦賽，高興一下就好了。」
小天過去7度挑戰世錦賽，4度停在8強，同時是個人世錦賽最佳成績，今年要挑戰突破「8強魔咒」。
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