台北羽賽／10年拿4冠 戴資穎甜笑喊：要多拿點冠軍

2012年首度打下台北公開賽冠軍，我國「一姊」戴資穎相隔4年回家比賽，沒意外一路打進女單決賽，今天以21：17、21：16擊敗日本對手川上紗惠奈，除迎接本季第3冠，生涯4度在台北公開賽登頂，追平賽史女單最多冠紀錄。

第一次奪台北冠軍剛好是10年前，上月剛過28歲的小戴笑說：「10年代表我打了一段時間了，也差不多了，但我還在努力。」

下月就要赴日準備世錦賽的小戴也說：「希望在我還在打球時，可以多拿一些冠軍。」

已經有媒體詢問，明年小戴是否會參加台北羽球公開賽，挑戰史無前例的女單第5冠，世界排名第2的她沒給正面回覆，「我先把今年的比賽打完，明年再看看。」

「回家比賽」前，小戴和許多中華隊選手都是從印尼、馬來西亞到新加坡，連續征戰終於在今天告一段落，不過也沒太多時間放鬆，小戴說：「兩個多禮拜後就要去世錦賽，也沒辦法休息太久，馬上要投入訓練，準備下一個比賽。」

世錦賽是小戴還沒蒐集到冠軍的大賽，去年摘銀的她提到，穩定性仍是加強重點，「希望下場時能很專注，把每一顆球做好，這是我一直以來遇到比較大的狀況。」