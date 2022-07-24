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台北羽賽／一局未失登頂！戴資穎4度封后寫賽史紀錄
相隔4年再參加台北羽球公開賽，我國「一姊」戴資穎整屆賽會都打出宰制力，今天女單決賽面對日本對手川上紗惠奈同樣連拿2局，以21：17、21：16奪下個人第4座台北公開賽金盃，追平賽史紀錄，同時是本季第3冠。
川上紗惠奈目前世界排名35，過去和小戴交手3次，都是由小戴以直落2勝出。今天小戴也延續對戰一局未失優勢，首局12：7領先下雖被兩度追平，但在16：16下連拿3分奠定優勢，以21：17先下一城。
第二局小戴在11：10領先下連拿4分拉開差距，川上紗惠奈雖兩度再追到1分差，但小戴在17：16時穩住優勢，連拿3分取得「賽末點」優勢，並以削球逼出對手回球出界，第一個賽末點就迎接勝利，以21：16留下冠軍。
小戴在主場奪冠後還開心比出愛心手勢，感謝球迷熱情支持。
台北公開賽女單最多冠紀錄就是4度登頂，小戴2012年首度在家鄉登頂，2016年和18年也高捧金盃，今年以一局未失姿態迎接第4冠，也可獲得37500美金（約112萬新台幣）冠軍獎金。
小戴本季已經在BWF超級500系列的泰國公開賽和1000系列的印尼公開賽奪冠，屬於超級300系列的台北公開賽再捧冠，為下月日本登場的世錦賽再添好消息。
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