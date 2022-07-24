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台北羽賽／10年後再闖決賽 周天成感謝球迷給的正能量

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
周天成奪下個人第4座台北公開賽冠軍。記者曾原信／攝影
周天成奪下個人第4座台北公開賽冠軍。記者曾原信／攝影

10年前首度打進台北羽球公開賽決賽，我國「一哥」周天成今天再度打進男單最終戰，且在1小時又1分鐘的3局大戰以14：21、21：10、21：6逆轉世界排名38的日本對手奈良岡功大，迎接生涯第4座台北公開賽金盃，再度推進賽會紀錄。

2019年周天成奪下個人第3座台北公開賽金盃，就已寫下賽會男單最多冠紀錄，今天能在滿場主場球迷歡呼中再度登頂，32歲的小天形容感覺「不可思議」。

「2012年是我第一次打進台北公開賽決賽，10年之後還能踏慎這舞台，覺得很珍惜，上帝給我這機會，十年來可以保持高競技的狀態，甚至可以拿下勝利，我覺得很感謝上帝。」小天提到，很感恩這10年沒太多運動傷害，可以繼續追逐我的夢想，同時感謝球迷的熱情支持。

「主場每次都會感覺很不一樣，不管落後多少，大家都會相信你，相信你能做到，不斷有正能量。」離家超過2個月的小天坦言，有時比賽難免有些負面情緒，「觀眾不斷鼓舞我，我也受他們激勵，我也要展現好的態度，好的表現來給他們看，今天非常開心我有做到。」

世界排名第4的小天是大會頭號種子，賽會期間每次進場都有大分貝歡呼，今天每次換裝還有場邊驚呼聲；最後奪冠後，他繞場帶動球迷氣氛，最後還將手中球拍拋上觀眾席，感謝球迷一周來的熱情支持。

小天大笑說，最初考量到賽會是「泡泡」模式，並沒想到送球拍，但當下實在很興奮，加上許久沒拿冠軍，情緒起來下才做出送球拍的舉動。

周天成奪下個人第4座台北公開賽冠軍，激動慶賀。記者曾原信／攝影
周天成奪下個人第4座台北公開賽冠軍，激動慶賀。記者曾原信／攝影
周天成（左）逆轉日本對手奈良岡功大，奪下台北公開賽冠軍。記者曾原信／攝影
周天成（左）逆轉日本對手奈良岡功大，奪下台北公開賽冠軍。記者曾原信／攝影
周天成（右）換裝露出結實肌肉，讓場邊球迷驚呼不斷。記者曾原信／攝影
周天成（右）換裝露出結實肌肉，讓場邊球迷驚呼不斷。記者曾原信／攝影

周天成 羽球

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