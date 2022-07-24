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台北羽球公開賽／逆轉日本小將 周天成奪本季首冠

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台北羽賽／逆轉日小將 周天成奪本季首冠

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
周天成是今天決賽日最先出場的地主選手。記者曾原信／攝影
周天成是今天決賽日最先出場的地主選手。記者曾原信／攝影

我國羽球「一哥」周天成今天完成台北羽球公開賽衛冕的最後一哩路，他在男單決賽以14：21、21：10、21：6逆轉世界排名38的日本對手奈良岡功大，迎接生涯第4座台北公開賽金盃，也是本季第一座冠軍。

世界排名第4的小天名列台北公開賽頭號種子，他前兩輪都是打滿3局才出線，但8強賽和4強賽都是直落2過關，不過今天碰年僅21歲的世青銀牌對手，小天就以0：4落後，第一次技術暫停時也以7：11居下風，恢復比賽後在網前對峙也沒佔到優勢，以14：21讓出首局。

準備第2局時，小天換下被汗水浸濕的球衣，露出精壯的「冰塊腹肌」，還引起台北和平籃球館滿場球迷驚呼；之後小天每次換裝也都伴隨場邊歡呼，成有趣的比賽插曲。

第2局小天在6：7下連追5分，反以11：7領先進入技術暫停，恢復比賽後更只讓奈良岡功大再拿3分，以21：10扳平局數。

決勝局小天先連拿3分，奈良岡功大一度將差距縮小到1分，但接續失誤漸多，讓小天換場前取得11：5領先；換場後小天再連下4分，差距擴大到兩位數，最終就以21：6完成逆轉勝。

周天成2016年首度在台北奪冠，17年完成衛冕，19年再度捧冠後台北公開賽因新冠肺炎疫情停辦2年，今年再以頭號種子身份順利「捍衛主場」，4冠在手寫下台北公開賽男單紀錄。

今年共有3組台將打進決賽，小天打頭陣，接續「一姊」戴資穎也要爭取個人第4冠，壓軸登場的男雙「麟洋配」王齊麟／李洋也要爭取本季第一冠。

周天成是今天決賽日最先出場的地主選手。記者曾原信／攝影
周天成是今天決賽日最先出場的地主選手。記者曾原信／攝影
周天成爭取個人在台北公開賽的第4冠。記者曾原信／攝影
周天成爭取個人在台北公開賽的第4冠。記者曾原信／攝影

羽球 周天成 戴資穎

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