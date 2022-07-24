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桌球／莊智淵超流利全英文受訪 網友：聲音好像納達爾

聯合新聞網／ 綜合報導
莊智淵。 法新社
莊智淵。 法新社

我國「桌球教父」莊智淵日前在布達佩斯舉行的WTT冠軍賽八強戰展現「強心臟」，4度化解中國好手梁靖崑的賽末點，最終勇闖四強。他不只球技一流，賽後更以全英文受訪，與媒體對答如流，令台灣球迷驚呼實在太流利了。

莊智淵粉專先前放上他在WTT冠軍賽八強戰贏球後的訪問影片，影片中，他與採訪者採全英文溝通，完全不需要翻譯，網友就在影片下方留言稱讚：「 一來一往的回答方式是真的非常專業的運動員回應！超厲害的！」、「流利的英文對答」，更有不少網友認為莊智淵講英文的聲音很像網球男單好手「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）。

41歲的莊智淵在受訪時提到，這場八強賽並不簡單，戰況十分膠著，在輸了兩局後，他告訴自己必須冷靜，一分一分來，最終或許是靠著經驗取勝，並表示接下來的比賽他將盡其所能、享受比賽。

粉專的小編也說明，因為莊智淵從10幾歲時就時常征戰國外，因此他的英文會話能力較讀寫能力強，且各國的英文腔調他都聽得懂，也能用簡單的語法與非英語系國家的人溝通，不過有時候莊智淵仍會擔心腔調問題：「他唯一比較不好意思對話的是英國人，對方是正統，擔心自己講的不夠正確，哈哈。」

昨天清晨莊智淵遭遇世界排名20的中國選手林高遠，他直落四局遭橫掃淘汰，吞下對戰4連敗，本屆WTT冠軍賽止步四強。

莊智淵 桌球

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