何品莉戰世錦賽 勇奪200M雙蹼歷史首金
我國蹼泳選手何品莉昨日在哥倫比亞參加2022年世界蹼泳錦標賽，以1分46秒67的成績，勇奪女子200公尺雙蹼金牌，也是台灣在世界蹼泳錦標賽史上的第一面金牌。台中市運動局長李昱叡表達恭賀，他說，何品莉是台中之光，在世界好手激烈競爭下，能取得佳績相當難得。
中市運動局長李昱叡說，何品莉是台中優秀的水上救生及蹼泳項目雙棲選手，在國內外的表現有目共睹，2020年全民運動會代表台中參加蹼泳項目，獲得2金1銀1銅，其中在100公尺雙蹼項目更是打破全國及大會紀錄。此外，何品莉也參加了水上救生項目獲得4金1銀的好成績，優秀成績不斷打破大會紀錄，是國內女子頂尖運動員之一，今年全民運也將再度代表台中出征，持續摘金奪冠。
第22屆世界蹼泳錦標賽於7月18日至24日在哥倫比亞舉行。教育部體育署表示，何品莉除了在200公尺雙蹼拿下台灣歷史上的首金之外，也參加了100公尺雙蹼的比賽，拿下第4名；此外，何品莉的100公尺雙蹼與200公尺雙蹼都打破了全國紀錄。
台中市運動局指出，台中市推展全民運動不遺餘力，除了多元推展體育運動外，在2020年的全民運動會獲得三連霸總統獎的好成績外，蹼泳更獲得女子競賽種類錦標排名第一，顯見台中對於推展水上運動的重視與成果，連年舉辦蹼泳賽、裁判及教練講習會，除了讓更多市民認識蹼泳外，也讓選手也有提升技巧和實力的機會。
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