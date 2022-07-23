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全中運勇奪三面游泳金牌 李姵萱創紀錄也上台南女中

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市金城國中李姵萱在全中運游泳比賽包辦三面金牌。圖／讀者提供
台南市金城國中李姵萱在全中運游泳比賽包辦三面金牌。圖／讀者提供

台南市金城國中李姵萱通過運動績優甄審、甄試，將進入台南女中就讀。李姵萱2歲接觸游泳、3歲參加游泳班，6、7歲時開始參加正式比賽，在各項游泳賽事獲獎無數，這次全中運奪下3金，寫下李姵萱個人至今最佳成績。

李姵萱在國一升國二時期，因為成績一直無法突破，加上遇到一些人際問題，讓她陷入低潮，數度萌生放棄游泳的念頭，所幸遇上總教練黃硯歆，他看出姵萱有自由式的天份與資質，放棄真的很可惜。

透過不斷地懇談與鼓勵，並分析姵萱成績無法進步的原因，黃硯歆與助教黃紹丹為姵萱擬訂特別訓練計畫，協助姵萱順利突破瓶頸，也讓她重新建立自信。

李媽媽也說，姵萱這次全中運獲得這麼優異的成績，是辛苦、努力的成果，「很感動也鬆了一口氣，終於走出陰霾」。

對於全中運奪下3面金牌，李姵萱說「很開心，期許明年全國運動會能拿下更好的成績」。李姵萱夢想是成為1名國際級的游泳選手，「游泳是我逐夢、圓夢的舞台，未來會持續努力，游出好成績，贏得比賽，是最快樂的事」。

台南市游泳選手在今年全國中等學校運動會揚威，奪得13金9銀3銅，創下台南市自參加全中運以來最佳成績。李姵萱在國女組100公尺自由式、200公尺自由式及50公尺仰式，個人勇奪3金。

全中運

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