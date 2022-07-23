排球／登峰造極邀請賽落幕 明星表演賽湧入滿場觀眾

首屆2022登峰造極青年排球邀請賽今天在台北體育館落幕，其中，台北鯨華女排對決明星隊公益表演賽，湧入近滿場觀眾，鯨華女排執行教練鄧衍敏感謝大家，尤其這個比賽給年輕學子舞台，「可以在這麼好的場館，這樣子的比賽氛圍，像是每個學年要開始的第一個比賽，我覺得非常的棒。」

邀請賽的最終日，立法委員賴品妤、體育署副署長洪志昌、台北市長柯文哲、台北市政府體育局長李再立、T1聯盟會長錢薇娟等人分別到場，在不同的場次開球，勉勵學生運動員，也向觀眾致意，感謝共同推廣運動風氣。

「台北鯨華這些選手特別從左訓請假回來。」鄧衍敏感謝錢薇娟、藝人、參賽的學校、學生等，這樣多元不同的組合，吸引觀眾入場，也期盼登峰造極青年排球邀請賽，在每一年暑假都能舉辦，給年輕運動員展現的舞台。

台北鯨華球員廖苡任分享從排球得到的啟發，「我覺得大家一起打起來，那凝聚力的感覺真的是非常享受，所以我覺得，打排球第一個可以訓練溝通，然後可以增加人際關係。」

登峰造極青年排球邀請賽18日至23日在台北體育館進行，賽事由中華文化教育暨體育交流促進會、中華民國排球協會、菁華工業股份有限公司、企排鯨華女排、台北市政府體育局、舞動陽光有限公司共同舉辦。

高中排球聯賽（HVL）男子組前8強、女子組前6強好手齊聚一堂、以球會友，也為新的球季磨合調整。首屆賽事順利落幕，主辦單位展望未來持續舉辦賽事，推廣排球風氣，讓年輕學子有舞台一展身手。