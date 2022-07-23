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排球／登峰造極邀請賽落幕 明星表演賽湧入滿場觀眾

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
登峰造極排球邀請賽最後一天上演台北鯨華女排對決明星隊公益表演賽，湧入近滿場觀眾。圖／登峰造極排球邀請賽提供
登峰造極排球邀請賽最後一天上演台北鯨華女排對決明星隊公益表演賽，湧入近滿場觀眾。圖／登峰造極排球邀請賽提供

首屆2022登峰造極青年排球邀請賽今天在台北體育館落幕，其中，台北鯨華女排對決明星隊公益表演賽，湧入近滿場觀眾，鯨華女排執行教練鄧衍敏感謝大家，尤其這個比賽給年輕學子舞台，「可以在這麼好的場館，這樣子的比賽氛圍，像是每個學年要開始的第一個比賽，我覺得非常的棒。」

邀請賽的最終日，立法委員賴品妤、體育署副署長洪志昌、台北市長柯文哲、台北市政府體育局長李再立、T1聯盟會長錢薇娟等人分別到場，在不同的場次開球，勉勵學生運動員，也向觀眾致意，感謝共同推廣運動風氣。

「台北鯨華這些選手特別從左訓請假回來。」鄧衍敏感謝錢薇娟、藝人、參賽的學校、學生等，這樣多元不同的組合，吸引觀眾入場，也期盼登峰造極青年排球邀請賽，在每一年暑假都能舉辦，給年輕運動員展現的舞台。

台北鯨華球員廖苡任分享從排球得到的啟發，「我覺得大家一起打起來，那凝聚力的感覺真的是非常享受，所以我覺得，打排球第一個可以訓練溝通，然後可以增加人際關係。」

登峰造極青年排球邀請賽18日至23日在台北體育館進行，賽事由中華文化教育暨體育交流促進會、中華民國排球協會、菁華工業股份有限公司、企排鯨華女排、台北市政府體育局、舞動陽光有限公司共同舉辦。

高中排球聯賽（HVL）男子組前8強、女子組前6強好手齊聚一堂、以球會友，也為新的球季磨合調整。首屆賽事順利落幕，主辦單位展望未來持續舉辦賽事，推廣排球風氣，讓年輕學子有舞台一展身手。

排球 錢薇娟 T1聯盟

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