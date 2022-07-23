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台北羽賽／麟洋配輕取大馬組合 我國明3組人馬爭冠

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
「麟洋配」面對世界排名第125名的馬來西亞文鑫源／黃天啟，最終以21：10、21：14直落二勝出，東京奧運後再度獲得爭冠機會。 聯合報系資料照
「麟洋配」面對世界排名第125名的馬來西亞文鑫源／黃天啟，最終以21：10、21：14直落二勝出，東京奧運後再度獲得爭冠機會。 聯合報系資料照

總獎金50萬美元的台北羽球公開賽，我國在周天成、戴資穎相繼挺進男、女單決賽後，男雙「麟洋配王齊麟李洋也在今天登場的4強賽中，面對世界排名第125名的馬來西亞文鑫源／黃天啟，最終以21：10、21：14直落二勝出，東京奧運後再度獲得爭冠機會。

前一次參加台北公開賽在男雙4強賽止步的「麟洋配」，今年以男雙第1種子身份登場，不過前兩輪賽事都打到3局後才勝出，僅有昨天8強賽面對李佳翰／林永晟以直落二勝出，本賽季首度闖進到4強賽。

而今天面對生涯還不曾有過交手紀錄的文鑫源／黃天啟，王齊麟／李洋在首局以21：10輕鬆拿下後，第二局雖然一度屈居下風，不過在局中重新調整步調後，最終以21：14勝出，繼東京奧運後再度獲得爭冠機會。

李洋 麟洋配 王齊麟

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