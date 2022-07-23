快訊

林智堅論文爭議連環爆 陳明通發4千字長文「原創無涉抄襲」

太空人「自己DIY」恐害3名女同事懷孕？ 真相曝光

田徑世錦賽／麥勞夫林再破世界紀錄 女子400跨欄摘金

中央社／ 俄勒岡州尤金22日綜合外電報導
美國田徑名將麥勞夫林今天技驚四座，以誇張的幅度打破自己一個月前才創下的女子400公尺跨欄世界紀錄。 美聯社
美國田徑名將麥勞夫林今天技驚四座，以誇張的幅度打破自己一個月前才創下的女子400公尺跨欄世界紀錄。 美聯社

美國田徑名將麥勞夫林今天技驚四座，以誇張的幅度打破自己一個月前才創下的女子400公尺跨欄世界紀錄，在世界田徑錦標賽勇奪金牌。

2020東京奧運鍍金的麥勞夫林（Sydney McLaughlin）今天飆出50秒68佳績，足足比自己上月在同一場地締造的51秒41舊世界紀錄快了0.73秒，成為首位在此一項目突破51秒大關的女子選手。

這位難得一見的天才型選手，過去13個月以來已4度刷新紀錄，首先是在去年美國奧運田徑代表選拔賽中跑出51秒90，打破52.16秒的原世界紀錄，接著在2020東京奧運以51秒46再破世界紀錄獲得金牌。

今年6月，她在同樣於海威德運動場（HaywardField）舉行的美國世界田徑錦標賽選拔賽繳出51秒41成績，締造新猷，沒想到一個月後又以驚人幅度創造紀錄。

麥勞夫林今天遙遙領先，成績遠優於創下52秒27的荷蘭選手布爾（Femke Bol），與跑出53秒13的同胞選手穆罕默德（Dalilah Muhammad）。

在女子400公尺跨欄項目上，俄羅斯選手佩瓊琪娜（Yulia Pechonkina）曾保持世界紀錄16年。最近3年以來，這個項目6度刷新紀錄，麥勞夫林一個人就占了4次。

麥勞夫林說：「400公尺跨欄的水準肯定提高了。有一群女孩願意挑戰身體極限，讓自己提升到下一個階段，我們看到大家都跑出更好的成績了。能參加這個項目真的很令人興奮。」

世界田徑錦標賽首度在美國舉行，這是本屆第一個世界紀錄，大大提振美國女子選手的士氣。她們在田賽表現優異，但在徑賽卻乏善可陳。

22歲的麥勞夫林說，她喜歡將自己逼到新境界的感覺。她說：「突破自己極限的感覺很特別。」

田徑 2020東京奧運 羅斯

延伸閱讀

全中運／賽前才遭酒駕撞傷雙腿 林沛萱田徑仍奪2金

蹼泳／台灣史上首金 何品莉世錦賽奪200M雙蹼金牌

田徑世錦賽／改寫27年美國紀錄 萊爾斯200公尺摘金登第3傑

田徑世錦賽／400跨頂尖對決再度演 東奧金牌疑受傷失速

相關新聞

台北羽賽／麟洋配輕取大馬組合 我國明3組人馬爭冠

總獎金50萬美元的台北羽球公開賽，我國在周天成、戴資穎相繼挺進男、女單決賽後，男雙「麟洋配」王齊麟／李洋也在今天登場的4...

台北羽賽／直落二退宋俊偉 周天成二連霸差1勝

我國羽球一哥周天成今天在台北羽球公開賽男單4強賽，遭遇世界排名第59名的馬來西亞選手宋俊偉，也是雙方繼印尼名人賽後再度交...

台北羽賽／戴資穎挑戰第4冠聽牌 聽到球迷告白好害羞

延續前幾天的好表現，戴資穎今天以21比14、21比17擊敗自家的許玟琪，再次闖進台北羽球公開賽決賽，明天她將挑戰追平賽史...

台北羽賽／連解戴資穎7賽末點 許玟琪：看到她流汗了

我國羽球一姊戴資穎今天在台北羽球公開賽女單4強賽遭遇「交大學霸」許玟琪，在首局以21：14拿下後，第二局卻一度被許玟琪連...

東亞盃女足／中華隊頂進賽史首球 仍以1：4不敵日本

東亞盃決賽圈賽事，中華女足今天在出戰日本的賽事中，開賽第9分鐘就在開出角球後由蘇芯芸在門前頭槌碰網，頂進中華隊在東亞盃決...

田徑世錦賽／麥勞夫林再破世界紀錄 女子400跨欄摘金

美國田徑名將麥勞夫林今天技驚四座，以誇張的幅度打破自己一個月前才創下的女子400公尺跨欄世界紀錄，在世界田徑錦標賽勇奪金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。