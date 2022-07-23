東亞盃女足／中華隊頂進賽史首球 仍以1：4不敵日本

東亞盃決賽圈賽事，中華女足今天在出戰日本的賽事中，開賽第9分鐘就在開出角球後由蘇芯芸在門前頭槌碰網，頂進中華隊在東亞盃決賽圈的史上首顆進球，不過日本隊在接下來也展現猛烈反撲，以4：1拿下勝利。

中華女足在前一場面對中國大陸以0：2吞敗後，今天碰上以年輕球員組成日本隊，開賽後第9分鐘，中華隊就獲得一次角球機會，並由陳燕萍開球，日本隊門將撲空後，讓後方的蘇芯芸以頭槌破門，助中華隊先馳得點。

而這顆進球也是中華女足三度闖進東亞盃決賽圈以來的第1顆進球，在2010年和2019年中華女足都曾晉級到決賽圈，對手同樣是日本、南韓和大陸，但合計6場比賽都沒有進球，並失了23球。

不過在中華隊踢進歷史性的一球後，日本隊也隨即展開反撲，上半場兩次頭槌攻破中華隊大門，反倒取得2：1領先，下半場日本隊再攻進2球，其中包括一次烏龍球，最終以4：1擊敗中華隊，收下2連勝。

儘管未能拿下勝利，但從日本隊腳下踢進歷史性的一球，中華女足總教練顏士凱說：「取得領先是讓人興奮的事情，但掉4顆球也不是開心的事情，我們還是先做好我們應該做的事情，從降低失分來讓贏得球賽更有希望。」