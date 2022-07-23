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台北羽賽／戴資穎挑戰第4冠聽牌 聽到球迷告白好害羞

中央社／ 台北23日電
台灣羽球一姐戴資穎以直落二順利奪勝闖進台北羽賽冠軍戰，賽後向場內觀眾揮手致意。 中央社
台灣羽球一姐戴資穎以直落二順利奪勝闖進台北羽賽冠軍戰，賽後向場內觀眾揮手致意。 中央社

延續前幾天的好表現，戴資穎今天以21比14、21比17擊敗自家的許玟琪，再次闖進台北羽球公開賽決賽，明天她將挑戰追平賽史最多冠紀錄，她說：「希望自己能減少失誤。」

總獎金50萬美元（約新台幣1495萬）的2022台北羽球公開賽，今天在台北和平籃球館進行各組8強對決，這站隸屬羽球世界巡迴賽超級300系列。

世界排名第2的戴資穎，明天將與世界排名35的日本女將川上紗惠奈對決爭冠，而手握3冠的戴資穎若能再次封后，將追平韓國選手成池鉉與丹麥女將拉森（Kirsten Larsen），並列賽史最多冠紀錄保持人。

戴資穎賽後承認，她壓根不記得自己在台北公開賽拿過幾次冠軍，不過她強調，明天冠軍賽希望能展現出自己應有的表現，而首要之務：「希望自己可以減少失誤。」

戴資穎過去和川上紗惠奈共交手3次，她取得3勝對戰優勢，不過她強調，日本選手的球風都很有耐心，也有一定的水準，另一方面：「她們跑動能力也都相當好。」

比賽期間，球迷們除熱情加油外，不少鐵粉甚至不時高喊：「戴資穎我愛你。」對此她笑說，她想要聽不到也很難，她有些害羞地說：「謝謝大家這幾天都來幫我加油，還有真情的告白。」

戴資穎 羽球 許玟琪

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