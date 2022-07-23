台北羽賽／直落二退宋俊偉 周天成二連霸差1勝

我國羽球一哥周天成今天在台北羽球公開賽男單4強賽，遭遇世界排名第59名的馬來西亞選手宋俊偉，也是雙方繼印尼名人賽後再度交手，最終周天成再以21：12、21：12直落二勝出，明天將力拚生涯第2度的男單2連霸。

在土銀重砲手林俊易於首場男單4強賽不敵世界排名第38名的日本好手奈良岡功大後，周天成也成為我國男單的最後希望，今天面對生涯前兩度交手都贏球的宋俊偉，周天成在兩局賽事中幾乎都是處在領先狀態，首局先是以21：12拿下。

第二局周天成除了開局一度短暫落後外，在局中拉出一波5：0後取得10：4的大幅領先，僅管宋俊偉在下半局追到3分差，但周天成在主場球迷的加油聲浪中愈打愈起勁，再以一波7：0終結賽事，最終以21：12勝出。

周天成明天冠軍賽將碰上奈良岡功大，雙方生涯還不曾有過交手紀錄，如能贏球將繼2016、2017年後，第二度在男單賽事完成2連霸。