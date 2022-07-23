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台北羽賽／連解戴資穎7賽末點 許玟琪：看到她流汗了

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
許玟琪連續化解7個賽末點，讓小戴打了4輪賽事以來「最久」的33分鐘才勝出，笑稱有讓小戴流汗已算達成目標。 聯合報系資料照
許玟琪連續化解7個賽末點，讓小戴打了4輪賽事以來「最久」的33分鐘才勝出，笑稱有讓小戴流汗已算達成目標。 聯合報系資料照

我國羽球一姊戴資穎今天在台北羽球公開賽女單4強賽遭遇「交大學霸」許玟琪，在首局以21：14拿下後，第二局卻一度被許玟琪連續化解7個賽末點，最終也打了4輪賽事以來「最久」的33分鐘才勝出，讓許玟琪笑著表示，有觀察到戴資穎流汗，算是目標達成了。

今年台北公開賽將挑戰第4冠的戴資穎，在前3輪賽事中都打30分鐘以下就擊敗對手，不過今天碰上許玟琪，在首局前段一度落後，第二局取得20：10的10個賽末點後，還被許玟琪連攻7分，但最終仍是以21：14、21：17直落二勝出，只要明天再擊敗日本選手川上紗惠奈，將追平前南韓一姊成池鉉的女單史上最多4冠紀錄。

對於第二局後段被許玟琪連續追分，戴資穎賽後說：「今天的比賽下去時主要還是先適應一下當天的風向，盡量嘗試不同出手和球路，為明天比賽做準備，也謝謝這幾天球迷的加油和真情告白。」

至於賽前就喊話希望能讓戴資穎喘一下的許玟琪，賽後也笑著表示在比賽中有觀察到戴資穎流汗，當聽到她是這次賽事唯一讓戴資穎打超過30分鐘的球員時，許玟琪也笑說：「那算是目標達成了。」

許玟琪 戴資穎 羽球

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