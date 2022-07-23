聽新聞
test
0:00 / 0:00
台北羽賽／戴資穎4強拍落交大學霸許玟琪 爭第4冠差1勝
BWF超級300系列的台北羽球公開賽今天舉行4強賽，我國一姊戴資穎今天與世界排名第42名的許玟琪上演台灣內戰，最終戴資穎就以21：14、21：17直落二勝出，明天將爭奪個人在台北公開賽的第4座后冠。
前三輪賽事都在30分鐘內終結對手的戴資穎，今天遭遇許玟琪也僅花33分鐘就勝出，在首局前段許玟琪一度領先，儘管隨後就遭到戴資穎超前，但許玟琪也緊咬比分不放，努力達成賽前設定不要讓戴資穎太輕鬆得分的目標。
在首局戴資穎以11：8進入技術暫停後，該局後段靈活的攻勢也讓許玟琪多數時刻都只能採取守勢，並以21：14先搶下首局。
第二局戴資穎乘勝追擊，一波6：0的開局攻勢後才被許玟琪拿下分數，不過接下來她又靠著刁鑽的球路讓許玟琪難以回拍，而戴資穎也再以11：4領先進入技術暫停，並取得20：10的大幅領先，但許玟琪也頂住壓力化解了前7個賽末點，不過最終戴資穎仍是以21：17拿下冠軍賽門票。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言