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台北羽賽／戴資穎拍落交大學霸許玟琪 明爭第4冠

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台北羽賽／戴資穎4強拍落交大學霸許玟琪 爭第4冠差1勝

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
戴資穎直落二擊敗許玟琪，明天將爭奪個人在台北公開賽的第4座后冠。 聯合報系資料照
戴資穎直落二擊敗許玟琪，明天將爭奪個人在台北公開賽的第4座后冠。 聯合報系資料照

BWF超級300系列的台北羽球公開賽今天舉行4強賽，我國一姊戴資穎今天與世界排名第42名的許玟琪上演台灣內戰，最終戴資穎就以21：14、21：17直落二勝出，明天將爭奪個人在台北公開賽的第4座后冠。

前三輪賽事都在30分鐘內終結對手的戴資穎，今天遭遇許玟琪也僅花33分鐘就勝出，在首局前段許玟琪一度領先，儘管隨後就遭到戴資穎超前，但許玟琪也緊咬比分不放，努力達成賽前設定不要讓戴資穎太輕鬆得分的目標。

在首局戴資穎以11：8進入技術暫停後，該局後段靈活的攻勢也讓許玟琪多數時刻都只能採取守勢，並以21：14先搶下首局。

第二局戴資穎乘勝追擊，一波6：0的開局攻勢後才被許玟琪拿下分數，不過接下來她又靠著刁鑽的球路讓許玟琪難以回拍，而戴資穎也再以11：4領先進入技術暫停，並取得20：10的大幅領先，但許玟琪也頂住壓力化解了前7個賽末點，不過最終戴資穎仍是以21：17拿下冠軍賽門票。

戴資穎 許玟琪 羽球

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