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台北羽賽／林俊易4強止步 直言找回信心拚世界前25名

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
土銀重砲手林俊易止步台北公開賽四強，無緣冠軍戰。 圖／中華羽球協會提供(資料照)
土銀重砲手林俊易止步台北公開賽四強，無緣冠軍戰。 圖／中華羽球協會提供(資料照)

土銀重砲手林俊易今天在台北羽球公開賽男單4強賽遭遇世界排名第38名的日本好手奈良岡功大，儘管在生涯前兩度碰頭中林俊易幾乎都落居下風，但今天再度碰頭林俊易一路緊咬比分，甚至一度化解對手的賽末點，但最終仍是在苦戰51分鐘後以19：21、20：22敗下陣來。

過去幾年世界排名因為疫情與膝傷影響下滑到78名的林俊易，在日前新加坡公開賽就有亮眼表現，這次台北公開賽更是一路挺進到4強賽，包括昨天8強賽擊敗「羽球王子」王子維

而今天4強賽林俊易的對手則是世界排名38名的奈良岡功大，雙方過去曾在世青賽與馬來西亞挑戰賽碰頭，都由奈良岡功大以直落二取勝，今天再度交手林俊易在兩局賽事中都曾取得領先，其中第二局還在19：20對手取得賽末點時一度化解危機，但最後仍是因為殺球出界和掛網讓奈良岡功大搶下冠軍賽門票。

對於無緣冠軍賽，林俊易表示今天的失誤率偏高，導致他攻擊成功與失敗的機率是差不多的，不過他也直言與前兩次對戰都屈居下風相比，今天能將比數咬近已經算是不錯。

前兩次參加台北公開賽一次在會外賽首輪止步，一次在會內賽首輪止步的林俊易，對於這次能夠闖進4強，也是繼2019年美國公開賽奪冠後，再一次闖進到超級300等級的4強賽，他也直言進步最多的就是心理狀態，「因為過去有一段時間我甚至不知道怎麼打球，出球都沒什麼把握，但現在信心慢慢回來了，希望接下來能多打國際賽衝積分，能擠到世界前25名最好，這樣就不用再打排名賽了。」

林俊易 羽球 王子維

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