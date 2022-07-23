台北羽賽／來台「泡泡」比賽花費多少？ 大馬選手算給你看

昨日在台北羽球公開賽馬來西亞女將吳堇溦在8強碰日本川上紗惠奈，可惜最終未能報仇成功，終場就以以9：21、21：12、16：21遭到淘汰，而他也在自己的YouTube頻道上分享自己這一周在台北比賽時的心得，繼昨日用影片紀錄飯店菜色後，又介紹這趟來台灣比賽的總花費。

擁有「天才少女」稱號的吳堇溦目前世界排名60名，因患上罕見疾病，去年選擇進行手術開刀切除大腸，並在一度患上新冠病毒，而他在8強狹路相逢再遇「老對手」川上紗惠奈，可惜仍無法報仇成功，先前兩人已有過三次的對戰，其中兩次都發生在台北羽球公開賽，本次其也苦吞交手4連敗，上次殺入超級系列賽前4強，已是2019年的德國站。

本來有在經營youtube的吳堇溦，這次在泡泡模式下來台灣參賽也繼續拍片紀錄心得，繼昨日與球迷分享飯店菜色後，自己被淘汰賽程告一段落後，也一如過往分享這次「泡泡」內的開銷，其中包含簽證費、報名費、核酸檢測、飯店、綁球拍、機票、電話卡、叫外送等費用，統計過後發現一共花費8098馬幣。影片中提及因本次比賽是用泡泡模式，因此是由大會指定入住飯店，無法自己選擇較便宜的旅館，因此一晚200美元的部分是無法做其他選擇的，不過他也給予稱讚表示支持這種做法，因能降低感染風險，「覺得是不錯啦」。