桌球／莊智淵不敵林高遠 WTT冠軍賽止步4強
台灣「桌球教父」莊智淵，今天在匈牙利布達佩斯舉辦的WTT冠軍賽4強，開局就連丟13分打壞行情，最終以0比4不敵世界排名20的中國好手林高遠，4強止步。
WTT冠軍賽是歐洲夏季系列賽其中一站，本週與WTT布達佩斯支線賽雙線進行，昨天深夜台灣男雙組合「安新配」陳建安與馮翊新，在冠軍賽以3比1逆轉勝中國的徐瑛彬與林詩棟，拿下冠軍。
稍晚登場的WTT冠軍賽男單4強賽，莊智淵則碰上中國好手林高遠，兩人過去3度交鋒，莊智淵對戰還未開胡，可惜今天他依舊無法突破對手封鎖，以直落四吞敗止步。
今天開賽莊智淵暖機稍慢，首局一口氣連丟11分，以0比11失守，次局開始又陷入0比2落後，跨局連失13分。
接下來對手回擊掛網，才讓莊智淵打破僵局，可惜在一路落後下，以6比11棄守。
第3局莊智淵狀態開始回升，局中一度僅以4比5緊咬，無奈接下來對手拉出一波5比1攻勢再次拉開差距，再以6比11讓出，也陷入0比3絕對劣勢。
陷入淘汰邊緣的莊智淵全力反撲，第4局先以4比1亮麗開局，對手則連拿6分後來居上，莊智淵還以顏色連追3分，以7比7扯平。
不料接下來莊智淵發球失誤，氣勢也由盛轉衰，讓對手連拿4分成功「關門」，讓他最終以7比11吞敗飲恨。
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