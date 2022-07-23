射箭／雷千瑩、湯智鈞師徒聯手 世界盃挺進金牌戰
由世錦賽雙金天后雷千瑩與「湯包」湯智鈞聯手的師徒組合，今天在射箭世界盃麥德林站連闖3關，順利挺進壓軸金牌戰，台灣時間26日凌晨將與美國爭冠。
2022射箭世界盃麥德林站，是今年世界盃的第4站，台灣反曲弓代表隊抵達哥倫比亞，卻發生行李、弓箱迷航的意外插曲，所幸兩天後行李陸續抵達，才讓選手不再沒弓可練。
「雷母」雷千瑩與湯智鈞在資格賽聯手繳出1325分，名列第7種子，首輪免戰直接晉級16強，師徒聯手先以5比1輕取土耳其，接著再以6比2射垮法國，順利挺進4強。
準決賽「師徒檔」火力全開，兩人連拿3局，以6比0完封巴西，成功闖進壓軸決賽，屆時將與美國對決爭金，也提前確保射箭世界盃麥德林不會空手而歸。
台灣射箭隊總教練林政賢開玩笑地說，今年世界盃前3站混雙還沒拿過金牌，「是時候該開胡了。」
事實上，今年射箭世界盃前3站，台灣代表隊站站都有金牌入袋，上一站法國巴黎站除女團風光摘金，彭家楙在女子個人對抗賽也添得1銀，林政賢期許：「希望可以維持站站都奪金的優良傳統。」
林政賢表示，這次遇到弓箱「遲到」的插曲，選手備戰多少都有造成影響，不過他強調：「我不想用這個當藉口，我希望選手把這當成一種經驗和磨練，畢竟比賽總有可能遭遇一些無法控制的變因，要想辦法去面對和克服。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言