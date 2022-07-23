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用電尖峰負載連3天破4千萬瓩 電力供需報告失真

射箭／雷千瑩、湯智鈞師徒聯手 世界盃挺進金牌戰

中央社／ 台北23日電
湯智鈞（左）和雷千瑩（右）在射箭世界盃麥德林站連闖3關，挺進壓軸金牌戰。圖／聯合報系資料照片
湯智鈞（左）和雷千瑩（右）在射箭世界盃麥德林站連闖3關，挺進壓軸金牌戰。圖／聯合報系資料照片

由世錦賽雙金天后雷千瑩與「湯包」湯智鈞聯手的師徒組合，今天在射箭世界盃麥德林站連闖3關，順利挺進壓軸金牌戰，台灣時間26日凌晨將與美國爭冠。

2022射箭世界盃麥德林站，是今年世界盃的第4站，台灣反曲弓代表隊抵達哥倫比亞，卻發生行李、弓箱迷航的意外插曲，所幸兩天後行李陸續抵達，才讓選手不再沒弓可練。

「雷母」雷千瑩與湯智鈞在資格賽聯手繳出1325分，名列第7種子，首輪免戰直接晉級16強，師徒聯手先以5比1輕取土耳其，接著再以6比2射垮法國，順利挺進4強。

準決賽「師徒檔」火力全開，兩人連拿3局，以6比0完封巴西，成功闖進壓軸決賽，屆時將與美國對決爭金，也提前確保射箭世界盃麥德林不會空手而歸。

台灣射箭隊總教練林政賢開玩笑地說，今年世界盃前3站混雙還沒拿過金牌，「是時候該開胡了。」

事實上，今年射箭世界盃前3站，台灣代表隊站站都有金牌入袋，上一站法國巴黎站除女團風光摘金，彭家楙在女子個人對抗賽也添得1銀，林政賢期許：「希望可以維持站站都奪金的優良傳統。」

林政賢表示，這次遇到弓箱「遲到」的插曲，選手備戰多少都有造成影響，不過他強調：「我不想用這個當藉口，我希望選手把這當成一種經驗和磨練，畢竟比賽總有可能遭遇一些無法控制的變因，要想辦法去面對和克服。」

林政賢 湯智鈞 雷千瑩 彭家楙

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