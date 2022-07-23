桌球／陳建安、馮翊新 WTT支線賽男雙奪冠

中央社／ 台北22日電
陳建安（左）與馮翊新（右）。圖／聯合報系資料照片
陳建安（左）與馮翊新（右）。圖／聯合報系資料照片

陳建安與馮翊新聯手的「安新配」，今晚在WTT布達佩斯支線賽男雙金牌戰，第4局拉出8比0攻勢霸氣關門，最終以3比1逆轉勝中國組合徐瑛彬與林詩棟，勇奪冠軍。

WTT布達佩斯支線賽，是歐洲夏季系列賽其中一站，緊接著WTT布達佩斯球星挑戰賽後進行，和WTT冠軍賽同時進行，而「桌球教父」莊智淵單兵晉級男單4強，明天凌晨將與中國好手林高遠爭搶決賽門票。

陳建安與馮翊新的「安新配」，今年曾在秘魯舉行的WTT利馬支線賽闖進4強，兩人在匈牙利布達佩斯支線賽再次聯手，首輪先以3比2險勝中國組合袁勵岑與周啟豪，次輪再以3比1扳倒芬蘭組合挺進4強。

關鍵準決賽「安新配」毫不留情，以3比1淘汰德國組合杜達（Benedikt Duda）與沃爾瑟（RicardoWalther）晉級壓軸決賽，與中國的徐瑛彬、林詩棟對決爭冠。

今晚冠軍賽，「安新配」首局先以4比11失守，次局兩人在1比1平手之際連拿5分，沒想到對手在局末成功逼平，所幸兩人頂住對手反撲，以15比13有驚無險拿下，也將局數以1比1扯平。

第3局台灣組合和對手陷入糾纏，在9比9平手時，「安新配」連拿2分、以11比9拿下，並取得「聽牌」優勢。

「安新配」得理不饒人，第4局更是火力全開，在3比2領先時一口氣連拿8分霸氣「關門」，最終以11比2擺平對手，成功拿下冠軍。

陳建安 桌球

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