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台北羽賽／麟洋配今年首闖4強 我8組人馬明爭決賽門票
台北羽球公開賽今天進行8強賽事，我國最終共有8組人馬挺進到明天的4強賽，其中包括今年陷入低潮的男雙「麟洋配」王齊麟／李洋，今天就在8強賽中以21：16、21：13擊敗李佳翰／林永晟，今年首度挺進到4強賽。
前一次闖進4強賽已經是去年年終賽的「麟洋配」，這次台北公開賽以男雙第一種子身分登場，在前兩輪賽事都苦戰3局才勝出後，今天碰上李佳翰／林永晟則是一路壓著對手打，僅花28分鐘就以直落二勝出，挺進到4強賽。
而包括「麟洋配」在內，我國明天4強賽將有8組人馬將登場爭奪冠軍賽門票，其中包括女單4強賽將由戴資穎對上許玟琪，男單周天成、林俊易則是分頭進擊希望能在決賽會師，至於男雙除了王齊麟／李洋外，蘇敬恒／葉宏蔚也挺進到4強，兩組人馬都將對上馬來西亞組合，另有女雙組合宋碩芸／余芊慧，以及混雙張課琦／李芷蓁將在4強賽登場。
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