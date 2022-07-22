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台北羽賽／對手陳紀廷傷退 周天成連6屆挺晉男單4強
過去5屆台北公開賽都挺進到4強且拿下3冠的我國羽球一哥周天成，今天在男單4強賽面對22歲的陳紀廷，在首局打完以21：13拿下後，對手卻在第二局2：2時傷退，讓周天成連續6屆都挺進到4強準決賽。
世界排名第4名的周天成，這次台北公開賽名列男單第1種子，在前兩輪賽事都拚戰到第3局才勝出後，今天碰上世界排名第157名的陳紀廷，首局也先以21 ：13拿下，不過第二局打到2：2後，陳紀廷卻因為腳傷退賽，周天成也順利挺進到4強賽。
而周天成明天4強賽對手將是世界排名第59名的宋俊偉，兩人過去兩度交手都由周天成拿下勝利，包括6月初的印尼名人賽就由周天成以直落二勝出，而日前周天成到馬來西亞移訓時也是到宋俊偉的俱樂部訓練，所以對他也算是熟悉，「他的球路很刁鑽，是我要好好準備的地方。」
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