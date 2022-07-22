台北羽賽／女單4強對戰戴資穎 許玟琪：要被上課了

戴資穎今天在台北羽球公開賽女單8強賽輕取白馭珀，明天的4強賽將繼續碰上國內好手許玟琪，也是兩人繼2020全團賽後再度交手，儘管過去對戰都屈居下風，讓許玟琪開玩笑表示「要被上課了」，但她也希望能不要讓戴資穎太輕鬆得分，至少要讓她喘到。

許玟琪目前的世界排名在我國選手中僅次於戴資穎與白馭珀，並有望在接下來登上「二姊」位置，在今天女單8強賽面對美國選手勞倫．林（Lauren Lam）僅花25分鐘就以21：13、21：10直落二勝出後，明天將在4強賽與戴資穎碰頭。

對於今天輕取世界排名65名的勞倫．林，許玟琪表示對手是屬於攻擊型的選手，但今天打得有點緊張，「今天我選擇先站在順風處，因為她的攻擊如果打順起來會不好守，而第二局她也打得比較急一點，讓我有機會把分差拉大。」

談到今天將與戴資穎交手，許玟琪也笑著表示「要被上課了」，「我就盡力打，但前幾天看她打好像都沒有風向的問題，真的很厲害，希望我明天可以不要讓她得分太輕鬆，至少要讓她喘到。」