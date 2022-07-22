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蹼泳／台灣史上首金 何品莉世錦賽奪200M雙蹼金牌
台灣蹼泳女將何品莉今天在哥倫比亞舉行的2022年世界蹼泳錦標賽女子200公尺雙蹼項目中，技壓各國好手，以1分46秒67摘金，也是台灣在世界蹼泳錦標賽史上的第一面金牌。
何品莉在剛剛結束的美國伯明罕世界運動會中，在50公尺雙蹼與100公尺雙蹼分別拿下第5名與第6名的成績，世界運動會結束後，何品莉立即轉往哥倫比亞參賽。
教育部體育署表示，何品莉除了在200公尺雙蹼拿下台灣歷史上的首金之外，也參加了100公尺雙蹼的比賽，拿下第4名；此外，何品莉的100公尺雙蹼與200公尺雙蹼都打破了全國紀錄。
體育署指出，總統蔡英文在得知消息之後，也馬上發賀電，向何品莉祝賀。
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