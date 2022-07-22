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台北羽賽／台灣內戰！戴資穎直落二勝白馭珀 晉級女單4強賽
我國女單一姊戴資穎今天在台北羽球公開賽女單8強賽遭遇白馭珀，最終戴資穎也在這場內戰中，僅花分30鐘就以21：13、21：14直落二勝出，保持一局未失的表現晉級到4強賽。
世界排名第2名的戴資穎，這次台北公開賽前2輪賽事都以直落二勝出，且單局失分都還不曾超過10分，而今天她的對手則是世界排名第41名的白馭珀，也是雙方繼新加坡公開賽32強賽後再度交手。
而今天開賽後戴資穎的靈活攻勢依舊打得白馭珀難以招架，開賽後就取得12：4的大幅領先，首局戴資穎也以21：13先下一城。
第二局白馭珀也展開反撲，取得5：1領先，不過戴資穎隨後連追4分扳平，並以11：10進入技術暫停，而下半局戴資穎更是擴大領先差距，最終以21：14勝出，挺進到4強。
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