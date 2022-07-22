台北羽賽／連兩戰敗給林俊易 王子維：打起來不舒服

「羽球王子」王子維今天在台北羽球公開賽男單8強賽與林俊易苦戰3局後敗北，也是繼4月份的全團賽後再一次敗在林俊易手中，賽後王子維也稱讚林俊易有些球讓他打起來確實相當不舒服。

曾在2019年美國公開賽拿下個人生涯首座巡迴賽冠軍的林俊易，過去3年受到膝傷與疫情影響排名不升反退，不過在日前的新加坡公開賽他一路挺進到16強後，還與印尼一哥金廷（Anthony Sinisuka Ginting）苦戰3局後才敗北，逐漸找回信心。

而本周的台北羽球公開賽林俊易也一路過關斬將，並在今天遭遇男單第2種子的王子維，在3局賽事中展現凌厲攻勢，讓王子維陷入苦戰，最終也以21：13、19：21、21：10勝出，挺進到4強賽，也是繼2019年美國公開賽後再度挺進到超級300系列賽4強賽。

談到近兩次交手都擊敗王子維，林俊易坦言，這次對戰王子維背負著更大的壓力，反觀沒壓力的他更可以放開去打，而他也期望在今年賽事打完後，世界排名能夠擠進前50名，「我現在還要跟兩位學長（周天成、王子維）學習，讓我這樣的攻擊打法能夠打得更長久。」

而王子維也直言，林俊易的一些球確實讓他打得相當不舒服，「其實他在國際賽的幾場比賽都有機會贏球，而且都很有內容，對手也都會怕他的進攻，導致他們在控球或是挑球時都會有壓力。」