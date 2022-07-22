台北羽賽／林俊易內戰力退王子維 挺進男單4強賽

BWF超級300系列的台北羽球公開賽今天展開8強賽程，「羽球王子」王子維今天在男單8強賽與世界排名第78名的林俊易上演「台灣內戰」，也是雙方生涯首度在國際賽事中碰頭，最終林俊易就以21：13、19：21、21：10勝出，搶下4強門票。

王子維與林俊易4月中才在全國羽球團體錦標賽有過交手紀錄，當時兩人打了3局後由林俊易勝出，今天雙方再度碰頭林俊易依舊占得優勢，開賽後一度取得10：4的大幅領先，儘管王子維試圖縮小比分差距，但局中再被林俊易打出一波4：0後，落入7分落後，林俊易也以21：13先下一城。

不過第二局王子維也展現極佳韌性，在6：5領先時，為了救球撲倒在地的他仍奮力擋下林俊易的攻勢，並迫使他殺球掛網，但狀況極佳的林俊易局中拉出一波5：0的攻勢逆轉戰局，而該局後段王子維逆轉後，又遭到林俊易追平，不過王子維也頂住壓力，以21：19扳平戰局。

決勝局林俊易重新調整節奏後一度取得12：4的大幅領先，最終更是以21：10拿下勝利與4強門票，成為首位闖進到男單4強賽的我國球員。