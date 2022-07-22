台北羽賽／張課琦、李芷蓁賽前重新聯手 勇闖混雙4強

上一次搭配征戰混雙已是3年前的芬蘭挑戰賽，張課琦與李芷蓁卻在今年台北羽球公開賽聯手譜出驚奇，今天以21比16、21比14擊敗香港組合范嘉茵與楊盛才，晉級4強。

隸屬羽球世界巡迴賽超級300系列的2022台北羽球公開賽，今天在台北和平籃球館進行各組8強對決，賽前重新合體的張課琦與李芷蓁，今天再以直落二橫掃香港組合，成為首組晉級4強的地主組合。

世界排名550名的張課琦與李芷蓁，2019年曾短暫聯手參加6場國際賽，李芷蓁透露，當時兩人感覺不太合拍，因此彼此討論過後決定「分手」，這回是因球團教練再次促和，沒想到能一路闖關，讓她感覺「又驚又喜」。

重新聯手後，李芷蓁直言隊友張課琦進步神速，她覺得「另一半」無論是速度、力量都有提升，「這讓我在網前可以更義無反顧去衝」。

張課琦透露，他與柏禮維在馬來西亞大師賽闖進8強，帶給他不少信心，也更肯定自己，「這也讓我知道，我其實可以跟對手抗衡，不過這一站真的沒想這麼多，就是專注在每一顆球」。

由於賽前兩人行程不同，張課琦與李芷蓁直到比賽當天才有機會搭配，張課琦強調，這是他們首次打進台北公開賽4強，他很開心，而今天彼此都有打出自己的特色，接下來兩人也會持續搭配。