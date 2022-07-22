東亞盃女足賽／中華隊明戰日本 14時30分愛爾達電視直播

2022體壇最大事—卡達世界盃男足賽即將到來，國內的足球氛圍也逐漸火熱，平時就十分關心體育政策的台北市議員呱吉，還有靠著三寸不爛之舌在棒球圈闖出一片天的阿強，得知中華女足即將參與東亞盃賽事，藉集訓期間觀摩訓練與實戰的狀況，深入了解台灣足球環境與國家隊待遇。

為了一雪鏡頭前射門跌倒之恥，呱吉特別邀請三位中華女足成員—「東亞盃副隊長」陳燕萍、「亞洲盃隊長」丁旗及「女足進攻機器」蘇育萱為他進行射門特訓，要證明自己不是足球軟腳蝦！並透過直播與女足工會理事長「八萬」王湘惠、五人制足球中華隊球員唐偉泰、中華足協副秘書長焦佳弘探討台灣足球的發展近況，以質詢台的魅力掀開中華足協對於基層與球員待遇的政策與施行狀況。

「乾一杯」阿強以幹話連篇激怒女足球員，但也透過談話過程，更加認識國家隊目前整備的後勤實力，期許7/23、7/26 還有兩場的東亞盃賽事，能集結台灣球迷應援力量，祝福中華女足進球開張。

UU蘇育萱、丁旗與陳燕萍精心調教 呱吉重現「足球小將翼」經典老虎射門

台北市議員呱吉日前至台北田徑場視察女足東亞盃備戰狀況，同時趁空檔邀請女足成員陳燕萍、丁旗、蘇育萱為自己的足球能力進行指導，在僑愛國小任職足球隊教練的陳燕萍從基本內側控球開始，接著對抗呱吉最大罩門「九宮格射門」，經過女足們的提點與指導，最終讓呱吉開始能踢出威力十足的射球。

「要挑戰成為正式註冊球員，當然要接受屬於足球員的挑戰」，在充滿霸氣的發言之後，呱吉實戰體驗12碼射門的緊張刺激感受。UU蘇育萱除帥氣分享進攻機器射門英姿，更傳授12碼射門的心理戰術，雖然最後還是需要剪接大神協助，呱吉還是重現了精典的老虎射門、順利破網，完成這次的探班挑戰。

對於台灣足球近來的發展，呱吉也對球員註冊系統特別有感，他說：「不論是球員或是議員，生涯紀錄都很重要。目前自2020年開始踢球的小朋友都可以在足協架設的球員系統裡開始留下紀錄，未來假如有機會旅外，球團有更清楚的成績紀錄追蹤球員的發展歷程，也更能協助球員爭取好的合約，就像議員要有問政紀錄才能向選民爭取選票。」整個探班過程雖然笑料百出，呱吉也希望國人能更注重為國家出征的運動員，持續為台灣選手加油。

開箱女足訓練場地 「乾一杯」阿強幹話惹怒中華女足球員

一直以「乾一杯」節目關心體育議題的Youtuber阿強，藉體驗女足體能訓練場地及集訓宿舍，期望讓觀眾能一起了解國家隊備戰的後勤狀態。除了見識女足下肢爆發力的訓練內容，也與國家隊顏士凱總教練、當家門將蔡明容聊起本次備戰東亞盃的狀況，期待能將亞洲盃時留意的弱項，做最大的修正。而針對集訓的整備，亞洲盃女足隊長丁旗也表示這幾年不管是集訓的場地、住宿或是後勤支援上，足協都給予代表隊很大的支持和幫助，讓選手們能更專心訓練、專注於球場。

（足球乾一杯影片連結）

挑戰日本「大和撫子」 中華木蘭有信心

做為呱吉的射門教練之一、對中國一戰進攻有出色表現的副隊長陳燕萍很感謝越來越多人開始關注中華女足。她說：「除了足協的協助，更需要有來自球迷的關心，讓台灣的足球環境能越來越好，我們也會好好努力為球迷帶來最好的比賽。」

面對下一場強敵日本，在中國之戰陣守球門，屢屢為中華隊撲下險球的旅日名將程思瑜依然信心滿滿。她說：「雖然進攻的節奏還需要調整，但我認為在防守上球員們都有盡力，失分在上半場中段之後就有控制下來。面對日本隊我們要繼續維持在防守上的強度，再伺機尋找進攻的機會，以首進球為目標」

7/23中華隊即將面對另一支女足強權－日本隊、7/26將對戰韓國隊，歡迎關心女足的球迷們準時打開電視，持續為中華隊加油！轉播資訊請鎖定中華足協粉絲專頁、愛爾達體育家族FB粉絲頁以及所屬Youtube頻道。

對戰組合 出賽時間(台北時間)

日本 vs 中華 7/23 14：20

韓國 vs 中華 7/26 14：50